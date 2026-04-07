Смысл этой сцены из «Брата 2» мало кто понял: почему американец захохотал, узнав стоимость «Кадиллака» Багрова

7 апреля 2026 08:56
Цена казалась довольно сомнительной.

Эпизод из фильма «Брат 2», где главный герой приобретает подержанный «Кадиллак», давно превратился в настоящую легенду. И здесь дело не только в эксцентричном продавце по имени «Куйбышев», но и в поразительной стоимости — всего пятьсот долларов.

Когда персонаж Сергея Бодрова делится этой историей с дальнобойщиком Беном, тот попросту давится от хохота. Многие зрители до сих пор ломают голову: над чем именно он смеётся?

Что это была за машина

Транспортное средство, доставшееся Багрову, — это Cadillac предположительно 1975 года. Почти шестиметровое купе с двумя дверями, восьмицилиндровым мотором и автоматической трансмиссией.

В семидесятые годы подобный автомобиль считался эталоном престижа — средство передвижения для людей с высоким общественным положением. Только за год с конвейера сошло более ста тысяч таких экземпляров.

Сколько она стоила на самом деле

Для 2000 года сумма в 500 долларов (что составляло около 14 тысяч рублей по курсу того времени) выглядела смехотворной даже по отечественным понятиям. А для раритетного «Кадиллака» на ходу — и вовсе копейки. Даже с учётом возраста и износа в Соединённых Штатах такая машина тянула минимум на 5–10 тысяч долларов.

Сегодня, если верить сайтам по продаже классического автотранспорта, цены на аналогичные модели стартуют от 15 тысяч американских долларов.

И здесь кроется самое любопытное. Скорее всего, Бен засмеялся вовсе не потому, что Данила переплатил, а как раз наоборот — потому что тот поверил в нечто абсолютно нереальное.

В чём заключается подвох

Существует два вероятных объяснения: либо «Куйбышев» сплавил автомобиль почти задаром, прекрасно понимая, что тот находится при последнем издыхании, либо он просто проникся симпатией к Багрову и решил помочь «своему человеку».

Но соль иронии заключается в другом: в Америке никто не стал бы отдавать полностью исправный автомобиль за пять сотен долларов.

Машина действительно ехала — и даже довольно продолжительное время. Поломка случилась лишь ближе к развязке сюжета. С таким двигателем и пробегом этого, честно говоря, можно было ожидать.

Однако Даниле требовался отнюдь не комфорт — ему нужно было банальное средство передвижения, чтобы добраться до пункта назначения и не привлекать к себе излишнего внимания. А значит, даже полумёртвый Cadillac полностью оправдал своё предназначение, пишет sport24.

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Светлана Левкина
