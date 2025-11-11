«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры

Третий сезон популярного сериала «Метод» ещё не вышел, но уже вызвал волну негодования в сети. Зрители уверены — без Есени всё будет не то. Именно она, ученица и антипод Меглина, сделала историю особенной: между детективом-маньяком и хрупкой, но сильной девушкой возникла та самая химия, благодаря которой сериал стал культовым.

Новая героиня и старая боль фанатов

В продолжение вместо Паулины Андреевой роль помощницы Меглина сыграет актриса Анна Савранская. Эта новость разделила зрителей на два лагеря: одни готовы дать новому тандему шанс, другие уверены, что магия разрушена.

«Вся магия была в паре Меглин/Есеня. Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину, после всего, что герои пережили за 2 сезона?», — пишут поклонники в комментариях.

Что известно о новом сезоне

Третий сезон уже снят и готовится к выходу 20 ноября 2025 года, о чём подтвердила продюсерская компания «Плюс Студия». Съёмки прошли под руководством Юрия Быкова, вернувшегося к проекту после восьмилетнего перерыва.

По сюжету Родион Меглин (Константин Хабенский) теперь курирует команду следователей-социопатов, которые ловят преступников, понимая их лучше, чем кто-либо.

В новом сезоне будет восемь серий: первые четыре выйдут 20 ноября, оставшиеся — 18 декабря.

Без Есени, но с надеждой

Юрий Быков утверждает, что героиня Савранской «великая» и покажет новую грань персонажа Меглина. Но зрители пока не спешат верить. Для них «Метод» — это история двух сломанных людей, которые спасали друг друга от собственных демонов. И пока не ясно, сможет ли кто-то занять место Есени в этом мрачном и притягательном мире.

