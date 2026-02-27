Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев

Есть фильмы, которые мы готовы пересматривать бесконечно — они давно разобраны на цитаты, а их герои стали почти членами семьи. Достаточно одного случайного кадра, чтобы в голове всплыл голос любимого актёра, знакомая мелодия и целый ворох воспоминаний из детства.

Но сможете ли вы узнать легендарную комедию по одному-единственному стоп-кадру, где порой и лиц-то не разобрать?

В советском кино было снято столько шедевров, что порой мы путаемся даже в сюжетах. То ли это Шурик снова отправился в поход, то ли Иван Васильевич меняет профессию.

Мы предлагаем вам сыграть в увлекательную игру и проверить, насколько хорошо вы помните золотую коллекцию советского юмора. Мы покажем первый кадр, а вы попробуйте угадать, о каком фильме идёт речь.