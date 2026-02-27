Меню
Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев

27 февраля 2026 10:52
Кадры из фильмов «Служебный роман», «Джентльмены удачи», «Самая обаятельная и привлекательная»

Не все вопросы очевидны.

Есть фильмы, которые мы готовы пересматривать бесконечно — они давно разобраны на цитаты, а их герои стали почти членами семьи. Достаточно одного случайного кадра, чтобы в голове всплыл голос любимого актёра, знакомая мелодия и целый ворох воспоминаний из детства.

Но сможете ли вы узнать легендарную комедию по одному-единственному стоп-кадру, где порой и лиц-то не разобрать?

В советском кино было снято столько шедевров, что порой мы путаемся даже в сюжетах. То ли это Шурик снова отправился в поход, то ли Иван Васильевич меняет профессию.

Мы предлагаем вам сыграть в увлекательную игру и проверить, насколько хорошо вы помните золотую коллекцию советского юмора. Мы покажем первый кадр, а вы попробуйте угадать, о каком фильме идёт речь.

Фото: Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «Джентльмены удачи» (1971), «Бриллиантовая рука» (1969), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
