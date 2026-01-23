Меню
Киноафиша Статьи Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет

23 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Сергий против нечисти»

В Сети строят свои теории.

Новый сезон «Сергий против нечисти» продолжает следить за дуэтом охотника Сергия и капитана полиции Кати Земцовой. На этот раз их путь лежит в Татарстан, где им предстоит столкнуться с мифическими существами местного фольклора.

Однако некоторые поклонники сериала успели забыть важные детали сюжета. Например, многие задаются вопросом, почему героиня Ирины Розановой постоянно носит маску. У этого выбора есть несколько ключевых причин, раскрывающих её прошлое и настоящую сущность.

Тайна личности

Маска служит символом тайны, которая окружает эту героиню. Персонаж сознательно скрывает своё лицо, давая понять, что за ним прячется нечто очень важное. Эта скрытность заставляет зрителей задуматься о её истинной роли в тайной организации и о том, какие секреты из прошлого она так тщательно оберегает.

Кадр из сериала «Сергий против нечисти»

Связь с нечистью

По мере развития сюжета становится очевидно, что Тётушка — персонаж глубоко противоречивый. Она находится на тонкой грани между мирами.

С одной стороны, она помогает охотникам, делясь знаниями и давая советы. С другой — в её прошлом и сущности явно кроется нечто, что связывает её с самой нечистью, против которой она сражается.

А комментаторы заметили и еще один любопытный нюанс.

«Когда она в финале последней серии сняла маску и сказала "умри", то нечисть умерла. Может быть причина в чем-то в этом? То есть — волшебные слова, исполнение желаний, сила слова», — задаются вопросами зрители.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Сергий против нечисти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
