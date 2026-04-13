«Смотрю его стабильно раз в 2 года»: звезда «Детей перемен» и «Встать на ноги» рассказал о своих любимых фильмах и сериалах

Кузьма Котрелев — актёр, которого зрители знают по сериалам «ЮЗЗЗ», «Встать на ноги» и «Дети перемен». Он нечасто говорит о своих зрительских привычках, но когда делает это, ответы звучат без позы и лишней выверенности.

В них — привычки, которые формируются годами, и честное отношение к кино.

Про сериал, который остаётся с детства

Котрелев не пытается назвать что-то актуальное или «правильное». Его выбор уходит в личную историю, в семейный опыт и память.

«В детстве мы с папой и братьями любили „Ликвидацию“. Даже цитировали персонажей оттуда. Поэтому пусть будет она, хотя с тех пор, конечно, вышло много хороших проектов.»

Это тот случай, когда сериал важен не только сам по себе, но и тем, как он был прожит. «Ликвидация» давно закрепилась в статусе народной классики, но здесь она звучит как часть семейного языка.

Про фильмы, к которым возвращаются

В вопросе пересмотров актёр оказывается предсказуемо честным. Без неожиданных открытий, но с чётким ритмом.

«Наверное, „Гладиатора“. Смотрю его стабильно раз в 2 года, и в детстве тоже много раз его смотрел. Ну, и „Гарри Поттера“ еще — примерно раз в год пересматриваем.»

Такие ответы редко удивляют, но именно в этом их точность. Это не про список «лучших», а про фильмы, которые остаются рядом и возвращаются в нужный момент.