Смотрится как аниме из 90-х, но всё не так просто: «Обычный роман в Коулуне» играет с восприятием

28 сентября 2025 12:19
«Обычный роман в Коулуне»

Город-призрак, визуальная уловка и глубокие смыслы вместо любовных признаний — это аниме удивит даже тех, кто ждал лёгкую романтику.

Аниме «Обычный роман в Коулуне» от студии Arvo Animation стало сюрпризом для зрителей.

От проекта с таким названием многие ожидали лёгкой истории о любви, но вместо привычной романтики получили головоломку о памяти, идентичности и поиске себя.

Здесь важно не то, кто с кем окажется в финале, а то, что происходит в самом городе и в душах его героев.

Город, которого уже нет

События разворачиваются в легендарном Коулуне — районе Гонконга, который в реальности был снесён в 1994 году.

В аниме же он оживает заново, и именно это создаёт ощущение погружения в иной мир. Атмосфера густо застроенного города с его тесными улочками и лабиринтами работает как отдельный персонаж, напоминая зрителю: перед ним пространство, существующее только в памяти и воображении.

Визуальная уловка

На первый взгляд «Обычный роман в Коулуне» кажется ностальгическим приветствием эпохе 80–90-х: мягкая рисовка, особая палитра, детали, будто вырванные из старых аниме.

Но стоит присмотреться, и возникает диссонанс: в кадре то и дело мелькают современные гаджеты и интернет.

Этот контраст ломает привычное восприятие и заставляет задуматься, где проходит граница между прошлым и настоящим.

Темы, которые важнее романтики

Несмотря на слово «роман» в названии, классической любовной линии тут минимум. Главное — это поиск себя.

Хадзимэ Кудо пытается отпустить прошлое, а Рэйко Кудзираи учится быть собой, не копируя других.

Эти линии звучат куда громче, чем намёки на романтические отношения. В итоге зритель получает историю о принятии и личной свободе, а не о свиданиях и признаниях.

Стоит ли смотреть

Аниме состоит из 13 серий, и в них нет ни затянутых сцен, ни пустых диалогов. Авторы выстраивают повествование по принципу «частичной разгадки» — на один вопрос дают ответ, но тут же оставляют новые загадки. Такой подход держит интерес до самого конца.

Да, концовка оставляет недосказанность, но именно она и делает произведение живым: зрителю предлагается додумать самому.

«Обычный роман в Коулуне» — это не романтическая история, а странное и честное размышление о том, как быть собой в мире, который сам похож на иллюзию.

Также прочитайте: У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями

Фото: Кадры из аниме «Обычный роман в Коулуне»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
