«Переживала и плакала»: люди обливаются слезами, смотря эту военную драму с Краско и Паниным, а ведь 10 лет прошло

Не знаете, что включить вечером? Есть фильм, который до сих пор вызывает споры и выбивает из колеи с первых сцен. «Сволочи» вышли в 2005 году и сразу разделили зрителей: одни приняли его как жёсткую военную драму, другие — как слишком болезненный взгляд на тему, о которой привыкли говорить иначе.

По сюжету действие разворачивается в 1943 году. Полковнику поручают собрать диверсионную группу из подростков — беспризорников и малолетних преступников. Их готовят к операции, из которой никто не должен вернуться.

Это не история про героизм в привычном смысле. Здесь дети становятся расходным материалом, и именно это делает фильм таким тяжёлым.

«Для меня это как раз тот самый фильм, который должен посмотреть каждый. Он запоминается навсегда, я помню его во всех мельчайших подробностях. Сюжет очень острый, правдивый. Нет никакого пафоса, напыщенности и излишнего героизма. Дети как пушечное мясо — это просто ужасно! Неужели что-то подобное было на самом деле? Что может быть страшнее?», — пишут в Сети зрители.

Несмотря на сдержанный рейтинг 6,7 на Кинопоиске, зрительская реакция говорит о другом. На «Отзовике» картину рекомендуют 89% пользователей. И причина понятна — фильм цепляет не идеальностью, а эмоцией.

Актёрский состав работает на пределе. Андрей Панин и Андрей Краско создают образы без лишнего пафоса, а молодые актёры играют так, что местами становится не по себе. Здесь нет попытки приукрасить происходящее, наоборот — всё показано жёстко и прямо.

«Смотрится фильм на одном дыхании. Не надоедает, сколько бы раз ни смотрела. Настоятельно рекомендую всем».

Картина балансирует между двумя состояниями: в одних сценах даёт редкое чувство лёгкости, в других — буквально давит. И именно этот контраст остаётся в памяти.

«Я два раза смотрела наш отечественный фильм "Сволочи" и оба раза переживала и плакала. Это как раз тот самый случай, когда фильм получился от начала и до самого конца. Это настоящая военная драма».

«Сволочи» — это не фильм «на вечер». Это история, к которой возвращаются, даже если тяжело.