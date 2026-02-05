«Смотрим, пока не вырубимся»: что иностранцы пишут про сериал «Ликвидация» — рейтинг на IMDb аж 8,1

«Ликвидация» — один из тех сериалов, которые не просто смотрят, а буквально проживают вместе с героями. История переносит нас в послевоенную Одессу, где город захлестнула преступность, а банда бывших диверсантов под руководством таинственного Академика грабит склады и снабжает оружием подполье. На фоне хаоса маршал Жуков пытается навести порядок, а начальник отдела по борьбе с бандитизмом Давид Гоцман ведёт собственную войну с криминальным миром.

И что удивительно, даже иностранные зрители оценивают его довольно высоко.

Сериал, который смотрят до утра

Проект получил на IMDb впечатляющие 8,1 балла, и зрители нередко признаются, что остановиться просто невозможно. Один из отзывов звучит особенно показательно:

«Мы с моим молодым человеком смотрим этот фильм каждый вечер… Я засыпаю в 2 часа ночи. Прихожу домой с работы — и мы снова его смотрим».

А автор рецензии честно резюмирует впечатление коротко и очень точно:

«Так здорово, что мы смотрим до поздней ночи, пока не вырубимся».

Атмосфера, в которую веришь

Зрители отдельно отмечают актёрскую игру — «кажется, что у персонажей есть своя жизнь». Сильное впечатление производит и воссозданная эпоха: речь, быт, преступность и даже бюрократия выглядят настолько убедительно, что происходящее легко принять за хронику.

Сюжет держит в напряжении: убийства, взрывы, аресты, новые союзники и личные трагедии героев складываются в масштабную историю о времени, когда порядок приходилось буквально отвоёвывать.

Почему сериал до сих пор пересматривают

«Ликвидация» работает по классическому принципу сильной драмы — здесь нет случайных линий и проходных персонажей. Даже второстепенные герои запоминаются, а неожиданные повороты заставляют включать следующую серию «ещё на пять минут».

Именно поэтому спустя годы сериал остаётся примером того, как криминальная история может превратиться в настоящее телевизионное событие — из тех, что однажды начинаешь и уже не можешь выключить свет вовремя.

