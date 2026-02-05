Смотрим на снег, мечтаем о море: на 5/5 вопросов о летних советских мультах ответят лишь те, кому срочно нужен отпуск

Меню
5 февраля 2026 08:56
Кадр из мультфильма «Каникулы Бонифация» (1965)

Тест для самых-самых уставших людей.

Февраль за окном — самое время мечтать о лете. А что может быть лучше, чем вспомнить те самые советские мультфильмы, которые пахнут морем, солнцем и беззаботными каникулами? В них скрыто столько тёплых деталей: шум прибоя, скрип песка, крики чаек и смех друзей.

Но сможете ли вы вспомнить эти нюансы сейчас, глядя на снегопад? Проверим, насколько ваша память сохранила яркие краски мультяшного лета.

Этот тест как раз про такие воспоминания. Тут придётся вспомнить мелкие детали из конкретных мультфильмов, узнать знакомые сюжеты по одной примечательной мелочи и уловить настроение, а не просто назвать персонажа.

Задания не про «угадай с первого кадра», а про внимательность и ту самую ностальгическую насмотренность, которая появляется, когда лето ждёшь слишком долго.

Проверка простая: если после пары вопросов захотелось выключить свет, зажмуриться и представить запах нагретого асфальта и моря – значит, тест работает как надо.

Фото: Кадр из мультфильма «Каникулы Бонифация» (1965)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
