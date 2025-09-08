Меню
Киноафиша Статьи Смотреть только при включенном свете: топ-5 самых пугающих фильмов по версии Collider

Смотреть только при включенном свете: топ-5 самых пугающих фильмов по версии Collider

8 сентября 2025 13:46
Кадры из фильмов «Молчание ягнят» (1990), «Оно» (2017), «Попутчик» (1986)

Рейтинги IMDb этих картин тоже впечатляют.

Кино ужасов давно вышло за рамки простого «напугать зрителя». Сегодня лучшие фильмы этого жанра играют с психологией, заставляют сомневаться в собственных ощущениях и создают атмосферу, которая держит в напряжении ещё долго после финальных титров.

Collider представил подборку из десяти самых страшных картин, а мы выбрали пять из них — с самыми высокими оценками и невероятной эмоциональной силой.

«Молчание ягнят» (1990)

Фильм получил рейтинг 8.6 на IMDb и стал культовым благодаря образу Ганнибала Лектера в исполнении Энтони Хопкинса.

Здесь нет скримеров — страх рождается из интеллектуального противостояния и вторжения в самые тёмные уголки человеческой психики.

«Молчание ягнят» (1990)

«Шестое чувство» (1999)

С рейтингом 8.2 на IMDb этот фильм до сих пор считается эталоном психологического триллера.

Мистическая атмосфера, ощущение невидимого присутствия и легендарная развязка сделали его одной из самых обсуждаемых картин конца 90-х.

«Оно» (2017)

Современная экранизация романа Кинга получила 7.3 на IMDb. Фильм совмещает элементы хоррора и драмы взросления, а образ Пеннивайза стал настоящей иконой нового поколения.

Страх здесь рождается из столкновения детских фобий с абсолютным злом.

«Мизери» (1990)

«Мизери» (1990)

Адаптация романа Стивена Кинга с оценкой 7.8 на IMDb — это тревожный триллер о зависимости и одержимости.

Кэти Бейтс сыграла одну из самых пугающих героинь в истории кино, а ощущение замкнутого пространства только усиливает напряжение.

«Попутчик» (1986)

Классика дорожного триллера с рейтингом 7.2 на IMDb. История о случайной встрече с незнакомцем превращается в смертельную игру.

Атмосфера нарастающего ужаса и блестящая игра Рутгера Хауэра сделали картину хитом своего времени.

По факту

Фильм Год выхода Рейтинг IMDb Особенности
Молчание ягнят 1990 8.6 Психологический страх, культовый образ Лектера
Шестое чувство 1999 8.2 Мистика, напряжение и легендарная развязка
Мизери 1990 7.8 Психологический триллер, одержимость и изоляция
Оно 2017 7.3 Хоррор + драма взросления, культовый Пеннивайз
Попутчик 1986 7.2 Дорожный триллер, чувство постоянной угрозы

Также прочитайте: 5 мини-сериалов HBO, которые невозможно выключить: рейтинги выше 8.4, истории — на грани гениальности

Фото: Кадры из фильмов «Мизери» (1990), «Молчание ягнят» (1990), «Оно» (2017), «Попутчик» (1986)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
