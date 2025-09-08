Смотреть только при включенном свете: топ-5 самых пугающих фильмов по версии Collider

Кино ужасов давно вышло за рамки простого «напугать зрителя». Сегодня лучшие фильмы этого жанра играют с психологией, заставляют сомневаться в собственных ощущениях и создают атмосферу, которая держит в напряжении ещё долго после финальных титров.
Collider представил подборку из десяти самых страшных картин, а мы выбрали пять из них — с самыми высокими оценками и невероятной эмоциональной силой.
«Молчание ягнят» (1990)
Фильм получил рейтинг 8.6 на IMDb и стал культовым благодаря образу Ганнибала Лектера в исполнении Энтони Хопкинса.
Здесь нет скримеров — страх рождается из интеллектуального противостояния и вторжения в самые тёмные уголки человеческой психики.
«Шестое чувство» (1999)
С рейтингом 8.2 на IMDb этот фильм до сих пор считается эталоном психологического триллера.
Мистическая атмосфера, ощущение невидимого присутствия и легендарная развязка сделали его одной из самых обсуждаемых картин конца 90-х.
«Оно» (2017)
Современная экранизация романа Кинга получила 7.3 на IMDb. Фильм совмещает элементы хоррора и драмы взросления, а образ Пеннивайза стал настоящей иконой нового поколения.
Страх здесь рождается из столкновения детских фобий с абсолютным злом.
«Мизери» (1990)
Адаптация романа Стивена Кинга с оценкой 7.8 на IMDb — это тревожный триллер о зависимости и одержимости.
Кэти Бейтс сыграла одну из самых пугающих героинь в истории кино, а ощущение замкнутого пространства только усиливает напряжение.
«Попутчик» (1986)
Классика дорожного триллера с рейтингом 7.2 на IMDb. История о случайной встрече с незнакомцем превращается в смертельную игру.
Атмосфера нарастающего ужаса и блестящая игра Рутгера Хауэра сделали картину хитом своего времени.
По факту
|Фильм
|Год выхода
|Рейтинг IMDb
|Особенности
|Молчание ягнят
|1990
|8.6
|Психологический страх, культовый образ Лектера
|Шестое чувство
|1999
|8.2
|Мистика, напряжение и легендарная развязка
|Мизери
|1990
|7.8
|Психологический триллер, одержимость и изоляция
|Оно
|2017
|7.3
|Хоррор + драма взросления, культовый Пеннивайз
|Попутчик
|1986
|7.2
|Дорожный триллер, чувство постоянной угрозы
