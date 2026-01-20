«Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился

В первые дни после старта проект по комиксам Bubble вызвал противоречивые отзывы.

Сериал «Майор Гром: Игра против правил» (2026) стартовал на российских стриминговых сервисах. Это расширенная версия истории, рассказанной в трёх фильмах франшизы: авторы переработали основные события и добавили около двух часов новых сцен.

Всего шесть серий, каждая из которых выходит ежедневно и при этом посвящена одному из ключевых героев вселенной — будь то сам майор Игорь Гром или его товарищи.

Плюсы, которые отмечают зрители

Положительные отзывы в первую очередь касаются сюжета и драматургии персонажей. Зрители пишут, что сценарий не ограничивается последовательностью дел, а связывает расследования с личными линиями героев:

«Сюжет нормальный, смотреть интересно», — отмечает один из комментаторов, подчёркивая, что у сериала есть своя логика и мотивации у героев, которые выходят за рамки простого действия.

Другие отзывы хвалят раскрытие персонажей и визуальный стиль: по их мнению, сериал выглядит как российский вариант комиксового экшен-детектива, где динамика расследований и кадровая подача выдержаны на достойном уровне.

Претензии к постановке

Однако часть аудитории реагирует на проект критически. Основная претензия — стилистика, которая, по мнению некоторых зрителей, не отражает отечественных реалий и пытается подражать американскому формату:

«Позорище. Начальник полиции ходит в российской форме, остальные в американском. Всё зализано под американские фильмы. Глазу смотреть неприятно, сюжет хороший, снято глупо, огромный минус режиссёру», — пишет один из авторов отзыва.

Зрители отмечают, что визуальные решения и элементы локаций воспринимаются неуместно в контексте российской действительности, и это мешает восприятию истории у части зрителей.

Баланс впечатлений

В целом реакция аудитории на «Майор Гром: Игра против правил» сложная: сериал вызывает живой интерес у тех, кому важны персонажи и развитие вселенной, но отпугивает тех, кто ожидает более органичного стиля и постановки.

Такой разброс отзывов говорит о том, что проект работает в нише собственных фанатов франшизы, а не на широкую аудиторию. Тем не менее рейтинг у сериала вполне приличный — 7.4 на Кинопоиске.

