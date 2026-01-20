Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился

«Сюжет хороший, снято глупо»: больше всего претензий у зрителей именно к режиссеру сериала «Майор Гром: Игра против правил» — кажется, он не справился

20 января 2026 21:02
«Майор Гром: Игра против правил»

В первые дни после старта проект по комиксам Bubble вызвал противоречивые отзывы.

Сериал «Майор Гром: Игра против правил» (2026) стартовал на российских стриминговых сервисах. Это расширенная версия истории, рассказанной в трёх фильмах франшизы: авторы переработали основные события и добавили около двух часов новых сцен.

Всего шесть серий, каждая из которых выходит ежедневно и при этом посвящена одному из ключевых героев вселенной — будь то сам майор Игорь Гром или его товарищи.

Плюсы, которые отмечают зрители

Положительные отзывы в первую очередь касаются сюжета и драматургии персонажей. Зрители пишут, что сценарий не ограничивается последовательностью дел, а связывает расследования с личными линиями героев:

«Сюжет нормальный, смотреть интересно», — отмечает один из комментаторов, подчёркивая, что у сериала есть своя логика и мотивации у героев, которые выходят за рамки простого действия.

Другие отзывы хвалят раскрытие персонажей и визуальный стиль: по их мнению, сериал выглядит как российский вариант комиксового экшен-детектива, где динамика расследований и кадровая подача выдержаны на достойном уровне.

«Майор Гром: Игра против правил»

Претензии к постановке

Однако часть аудитории реагирует на проект критически. Основная претензия — стилистика, которая, по мнению некоторых зрителей, не отражает отечественных реалий и пытается подражать американскому формату:

«Позорище. Начальник полиции ходит в российской форме, остальные в американском. Всё зализано под американские фильмы. Глазу смотреть неприятно, сюжет хороший, снято глупо, огромный минус режиссёру», — пишет один из авторов отзыва.

Зрители отмечают, что визуальные решения и элементы локаций воспринимаются неуместно в контексте российской действительности, и это мешает восприятию истории у части зрителей.

Баланс впечатлений

В целом реакция аудитории на «Майор Гром: Игра против правил» сложная: сериал вызывает живой интерес у тех, кому важны персонажи и развитие вселенной, но отпугивает тех, кто ожидает более органичного стиля и постановки.

Такой разброс отзывов говорит о том, что проект работает в нише собственных фанатов франшизы, а не на широкую аудиторию. Тем не менее рейтинг у сериала вполне приличный — 7.4 на Кинопоиске.

Также прочитайте: Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT

Фото: Кадр из сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это идеальная Агата Кристи»: зрители в восторге от сериала «По направлению к нулю» — особенно сбивает с ног концовка «Это идеальная Агата Кристи»: зрители в восторге от сериала «По направлению к нулю» — особенно сбивает с ног концовка Читать дальше 20 января 2026
От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском» От режиссера «Балабола»: когда на НТВ выйдет новый боевик с Щеголевым? Благодаря ему на время точно забудете о «Невском» Читать дальше 20 января 2026
Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них Читать дальше 20 января 2026
«Сериал стал еще более трогательным и искренним»: зрители уверяют — второй сезон «Больницы Питт» не уступает первому «Сериал стал еще более трогательным и искренним»: зрители уверяют — второй сезон «Больницы Питт» не уступает первому Читать дальше 19 января 2026
Что в «Бригаде» означали «звёзды на плечах» Луки? Каверин все понял, а вот зрители нет Что в «Бригаде» означали «звёзды на плечах» Луки? Каверин все понял, а вот зрители нет Читать дальше 19 января 2026
Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои Финны умеют удивлять: в 4 серии умудрились уместить много напряжения и интриги — до конца не понимала, что за тайну хранят главные герои Читать дальше 19 января 2026
«Сюжет зацепил, актёры — нет»: как зрители приняли сериал НТВ «Позывной „Альфа“» о работе бойцов ФСБ «Сюжет зацепил, актёры — нет»: как зрители приняли сериал НТВ «Позывной „Альфа“» о работе бойцов ФСБ Читать дальше 19 января 2026
Новинка от платформы «Смотрим» начинается как мелодрама, но в итоге это криминальная история: советуем всем ценителям острых историй Новинка от платформы «Смотрим» начинается как мелодрама, но в итоге это криминальная история: советуем всем ценителям острых историй Читать дальше 19 января 2026
Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Тихий, холодный, затягивающий: чем криминальный сериал «Ценный кадр» берёт зрителя и критиков — 83% на RT Читать дальше 18 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше