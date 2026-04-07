Смотрели «Красавицу» и хотите еще? Эти новинки о ВОВ, которые не нужно упускать в 2026 году

Подвиг советского народа во ВОВ привлекает киношников уже больше восьмидесяти лет. Каждый год выходят новые фильмы об этом времени. Недавно всех покорила «Красавица», но в этом сезоне зрителям обещают ещё несколько картин о войне.

Этот мультфильм создали по дневникам и воспоминаниям ленинградцев. он рассказывает о детях и подростках в осажденном городе. В сюжете есть юные актёры и альпинисты. Герои верят в новогоднее чудо и отстаивают достоинство, верность и честь в самые тяжёлые дни блокады.

Режиссером выступает Александр Котт. В картине играют Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и другие. Действие происходит в ноябре 1941 года.

Блокада Ленинграда затягивается, и город переживает страшную зиму. На слабый лёд выходит отряд молодых буеристов. Раньше они были соперниками по регатам. Теперь только они могут прорваться через лёд, чтобы доставить боеприпасы. По пути они находят детский дом с оставшимися сиротами. Задача команды меняется. Им нужно не только выполнить военный приказ, но и спасти детей. Только собравшись в настоящую команду, спортсмены смогут выжить и помочь осаждённому городу.

Фильм снял Александр Андреев. В ролях — Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Тимофей Кочнев, Артём Быстров.

В годы войны Псковская область была оккупирована немцами. В селах и городах царил террор. В августе 1941 года фашисты заняли деревню Куракино. Немецкий комендант отобрал дом у крестьянина Матвея Кузьмина. Старик с семьёй оказался в холодном сарае. Зимой 1942 года немцы получили приказ устроить внезапный выпад в тыл советских войск. Для похода им нужен был проводник. Командир дивизии выбрал Кузьмина и пообещал ему оружие и еду за путь. Кузьмин согласился. Немцы не подозревали, что за внешним смирением старика скрывается смелый план.

Режиссёр Андрей Шальоп. Картина основана на жизни Лидии Литвяк. В главных ролях — Полина Чернышова, Пётр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьёва и другие.

Лидии был 21 год. Она служила лётчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с товарищами она выполняла сложные боевые задания и участвовала в ожесточённых воздушных схватках. Лидия стала одним из лучших асов полка. В фильме показаны её отношения с лётчиком Алексеем Соломатиным. Несмотря на потери и тяготы войны, характер героини остаётся стойким. Именно поэтому Литвяк вошла в историю авиации.