Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить

7 ноября 2025 06:29
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Удивительно, но даже сам автор затруднялся с ответом.

Миллионы зрителей по всему миру пересматривают «Хоббита» и «Властелина колец», цитируют Бильбо, спорят о лучшей экранизации и не устают восхищаться миром Толкина.

Но за этой любовью к Средиземью часто ускользает одна деталь: самые важные герои саги — те, кто будто возник ниоткуда. Хоббиты. Маленький народ, который внезапно оказался в центре мировой истории. Кто они такие — и откуда пришли?

Маленький народ из большой тайны

В мире Толкиена всё имело создателя: эльфов родил Эру, гномов вылепил Аулэ, орков исказил Мелькор. А вот хоббиты будто выпали из этой божественной системы.

Ни в хрониках, ни в песнях древних народов их нет. Они просто жили — ели, копали, смеялись и не подозревали, что однажды на их плечи ляжет судьба всего Средиземья. Вот что сам Толкиен пишет о происхождении хоббитов:

«В середине этой эпохи появляются хоббиты. Происхождение их неизвестно (даже им самим), поскольку великие, они же цивилизованные, народы, из тех, что составляют летописи, их своим вниманием обошли, а сами хоббиты ничего не записывали, довольствуясь лишь невразумительными устными преданиями, пока не покинули границ Мирквуда, спасаясь от Тени, и не забрели на Запад, вступив в сношения с последними обитателями королевства Арнор».

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Люди, но другие

Толкин называл их «маленькими людьми». Не волшебниками и не мутантами, а потомками тех, кто когда-то отвернулся от войны и выбрал тишину. Они ушли на запад, подальше от Тьмы, пока не нашли место, где земля мягкая, а еда всегда под рукой. Так появился Шир — мир, где война казалась сказкой, пока сказка не вошла в двери.

Имя, рождённое насмешкой

Слово «хоббит» не звучало гордо. Оно пришло от обидного прозвища, придуманного троллями за любовь к норам. Но народ, умеющий смеяться над собой, превратил оскорбление в имя. Так и остались — хоббитами, смешными и настоящими.

Великая миссия маленьких

Они не рвались в герои, не мечтали о подвигах и коронах. Но именно их скромность оказалась сильнее любой магии. Толкин, возможно, видел в них тех, кто спасает мир не силой, а добротой — случайно, по пути домой.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
