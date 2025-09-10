Меню
Смотрели «Брата» десятки раз, но этот промах Круглого заметили не все: почему он не предупредил своих людей о Даниле?

10 сентября 2025 14:15
Кадр из фильма «Брат»

Он знал, что Татарин играет двойную игру, но ничего не сделал.

В фильме «Брат» много загадок, но одна из них выбивается особенно сильно: почему Круглый не предупредил своих людей о Даниле перед засадой? Ситуация выглядит нелогично, если учесть, что у Круглого уже был повод насторожиться.

Круглый — не Антибиотик, но и не мелкая сошка

Круглый — фигура не уровня крестного отца, но и не мелкий вор. Авторитет среднего звена, что-то вроде Эльдара или Мухи из «Бандитского Петербурга». Его показывают фрагментарно, но видно одно: он контролирует рынок и решает вопросы сам.

Именно он договаривается с Татарином о заказе на «чечена» за двадцать тысяч долларов, а когда Виктор требует десять авансом, Круглый уже думает, как от него избавиться.

Данила становится «опасным пассажиром»

После стрельбы на рынке у Круглого есть вся информация: Татарин вместо себя подослал «молодого», Шиша тяжело ранен, второй браток запомнил нападавшего. Данила выше Виктора на голову, моложе и совсем не похож на лысого киллера. Уже тогда Круглый должен был понять: с этим парнем шутки плохи, пишет «Горожанин о кино» в своем блоге.

Кадр из фильма «Брат»

Почему он молчал?

И вот Татарин звонит Даниле и предлагает выйти с его людьми на дело — с Утюгом и нервным братком. Эти двое — люди Круглого, это факт. Он сам позже говорит: «Двое пропали». Но странность в другом: почему их не предупредили, что Татарин может выставить замену, и не описали приметы Данилы? Ведь Круглый уже знал, что Виктор играет двойную игру и давно планировал его «убрать».

Версия фанатов

Есть два объяснения. Либо Круглый слишком доверял Виктору и считал, что никакой замены не будет. Либо он просто недооценил Данилу, решив, что парень «с улицы» не сможет навредить профессионалам. Но просчёт стоил дорого: двое людей Круглого погибли, Данила остался жив, а Татарин окончательно вышел из-под контроля.

В этой истории слишком много несостыковок, и похоже, что Круглый сам стал жертвой собственной самоуверенности. А вы как считаете?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2».

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
