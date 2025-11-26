Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние

А мог ли он вообще себе такие позволить?

Пересматривать «Афоню» — всё равно что возвращаться в эпоху, где блеск часов говорил о человеке больше, чем любые слова. Потому что у Афанасия Борщёва, при всей его расхлябанной жизни, запястье сияло не хуже витрины «Берёзки».

И когда замечаешь этот позолоченный корпус, вопрос возникает сам: что же это были за часы и как сантехник с Ярославского ЖЭКа мог себе такое позволить?

Часы, которые видны даже в хмельной дымке

На плёнке видно: на руке Афони — «Полёт». Позолота, характерная форма корпуса, советская гордость Первого московского часового завода. Модель распознать сложно, но по стилю это либо «Poljot de Luxe», либо близкая им серия — плоские, элегантные, которые в те годы считались почти статусной вещью.

Почему сантехник ходил с престижными часами

Борщёв жил не бедно. Оклад под 200 рублей, плюс колымы, «спасибо мастер» и мелкий нал. В месяц набегало 300–400 рублей — в СССР это уровень человека, который мог позволить себе не только «пузырь» на выходные, но и аксессуары с амбициями. За «Poljot de Luxe» в магазине просили около 50 рублей. Это была престижная позолота AU20 — не побрякушка, а вполне серьёзный аксессуар.

«Полёт» как символ того, кем Афоня хотел быть

Особенно забавно, что человек, который стирался в бесконечных застольях, выбирал часы, будто у него впереди карьера инженера или хотя бы жизнь без выговоров, пишет автор Дзен-канала «Лавка старьевщика».

Но часы — это всегда про мечту. И в кадре, где он проходит мимо начальства, позолота блестит так, будто Афоня — не проблемный мастер из ЖЭКа, а человек, который всё ещё может держать сегодняшний день под контролем.

Сколько стоили такие часы сейчас

По сегодняшним меркам те самые «Полёты» — уже коллекционная вещь. Но главное — они отлично объясняют характер героя. Часы были слишком хороши для его образа жизни. Зато идеально подходили для его желания казаться кем-то большим, чем «вечный Афоня».

