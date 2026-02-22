Смотрела «Горничную» и не верила своим глазам: ладно сумасшедшая троица, но зачем так поступили с садовником?!

Добралась до нашумевшей новинки в прокате — эротического триллера «Горничная». В целом после просмотра у меня осталось положительное впечатление от фильма, но все же один вопрос мне не давал покоя. Делюсь с вами своими мыслями!

Сюжет фильма «Горничная»

Благодаря шумихи вокруг Сидни Суини, ее размера груди и психологических заморочках фильм получил довольно неплохую пиар-компанию. Не слышал о нем только тот, кто не заходит в интернет. И хоть мне такой жанр не слишком близок, я все же решила посмотреть новинку.

Сюжет строится вокруг семьи Винчестеров, которая ищет горничную для своего роскошного особняка. Нина и Эндрю, на первый взгляд, счастливы и вместе воспитывают дочь. Супруги планируют еще ребенка, а потому отчаянно нуждаются в прислуге.

И на эту должность нанимается Милли — девушка, очень похожая на Нину. Нам сразу дают понять, что Милли не так проста, как кажется — у нее нет денег, она спит в машине и отчаянно нуждается в работе.

Да и Винчестеры далеко не пушистые зайчики. Уже через несколько дней Милли понимает, что женушка явно имеет психическое расстройство, а муж — идеальный терпила, только нимба надо головой нет.

Впрочем, и сама прислуга освобождена по УДО и ни в коем случае не может потерять хорошо оплачиваемую работу с проживанием. С этой минуты начинается игра — кто самый безумный среди этих безумцев?

Интрига или слишком предсказуемо?

Сразу было понятно, что не все трое доживут до финала. Нину слишком явно выставляли безумной, поэтому она никак не могла быть убийцей — слишком банально. Но примерно к середине фильма интригу раскрыли (не буду спойлерить) и стали подводить зрителя к кровавой расправе.

Не скажу, что поворот сюжета сильно меня впечатлил. Темы психологического насилия, нарциссизма, холодной матери и их побочки сейчас поднимаются довольно часто. В этом вопросе «Горничная» не открыла ничего нового или неожиданного.

В целом, это неплохой выбор для вечера перед телевизором, но в кинотеатр я бы ради него не пошла. Проект довольно средний, можно поставить крепкую 7 из 10.

И вот тот самый вопрос!

Среди привычных голливудских лиц я сразу отметила знакомое лицо — итальянского актера Микеле Морроне. Он наиболее известен по роли Массимо в серии фильмов «365 дней». Кто смотрел, знает, что там он — мачо, который одной рукой стреляет, а другой держит жену за ягодицы.

Фильмы пестрят сценами 18+ во всевозможных ракурсах. И как сильно я удивилась, когда поняла, что в «Горничной» Микеле Морроне… садовник. Простой садовник!

Просто садовник. Без поворотов сюжета. Весь фильм он просто стриг кусты и из-за них приглядывал за главными героинями-блондинками.

Вопрос знатокам: как можно было такого шикарного актера взять на роль садовника?! Главный герой по сравнению с ним просто серая моль. Ну это уже вопрос личных предпочтений — как по мне, он смотрелся бы в роли Эндрю лучше, чем Брэндон Скленар.