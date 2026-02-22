Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смотрела «Горничную» и не верила своим глазам: ладно сумасшедшая троица, но зачем так поступили с садовником?!

Смотрела «Горничную» и не верила своим глазам: ладно сумасшедшая троица, но зачем так поступили с садовником?!

22 февраля 2026 09:25
Кадр из фильма «Горничная»

Во время просмотра меня беспокоила одна мысль.

Добралась до нашумевшей новинки в прокате — эротического триллера «Горничная». В целом после просмотра у меня осталось положительное впечатление от фильма, но все же один вопрос мне не давал покоя. Делюсь с вами своими мыслями!

Сюжет фильма «Горничная»

Благодаря шумихи вокруг Сидни Суини, ее размера груди и психологических заморочках фильм получил довольно неплохую пиар-компанию. Не слышал о нем только тот, кто не заходит в интернет. И хоть мне такой жанр не слишком близок, я все же решила посмотреть новинку.

Кадр из фильма «Горничная»

Сюжет строится вокруг семьи Винчестеров, которая ищет горничную для своего роскошного особняка. Нина и Эндрю, на первый взгляд, счастливы и вместе воспитывают дочь. Супруги планируют еще ребенка, а потому отчаянно нуждаются в прислуге.

И на эту должность нанимается Милли — девушка, очень похожая на Нину. Нам сразу дают понять, что Милли не так проста, как кажется — у нее нет денег, она спит в машине и отчаянно нуждается в работе.

Да и Винчестеры далеко не пушистые зайчики. Уже через несколько дней Милли понимает, что женушка явно имеет психическое расстройство, а муж — идеальный терпила, только нимба надо головой нет.

Впрочем, и сама прислуга освобождена по УДО и ни в коем случае не может потерять хорошо оплачиваемую работу с проживанием. С этой минуты начинается игра — кто самый безумный среди этих безумцев?

Интрига или слишком предсказуемо?

Кадр из фильма «Горничная»

Сразу было понятно, что не все трое доживут до финала. Нину слишком явно выставляли безумной, поэтому она никак не могла быть убийцей — слишком банально. Но примерно к середине фильма интригу раскрыли (не буду спойлерить) и стали подводить зрителя к кровавой расправе.

Не скажу, что поворот сюжета сильно меня впечатлил. Темы психологического насилия, нарциссизма, холодной матери и их побочки сейчас поднимаются довольно часто. В этом вопросе «Горничная» не открыла ничего нового или неожиданного.

В целом, это неплохой выбор для вечера перед телевизором, но в кинотеатр я бы ради него не пошла. Проект довольно средний, можно поставить крепкую 7 из 10.

И вот тот самый вопрос!

Кадр из фильма «365 дней»

Среди привычных голливудских лиц я сразу отметила знакомое лицо — итальянского актера Микеле Морроне. Он наиболее известен по роли Массимо в серии фильмов «365 дней». Кто смотрел, знает, что там он — мачо, который одной рукой стреляет, а другой держит жену за ягодицы.

Фильмы пестрят сценами 18+ во всевозможных ракурсах. И как сильно я удивилась, когда поняла, что в «Горничной» Микеле Морроне… садовник. Простой садовник!

Просто садовник. Без поворотов сюжета. Весь фильм он просто стриг кусты и из-за них приглядывал за главными героинями-блондинками.

Вопрос знатокам: как можно было такого шикарного актера взять на роль садовника?! Главный герой по сравнению с ним просто серая моль. Ну это уже вопрос личных предпочтений — как по мне, он смотрелся бы в роли Эндрю лучше, чем Брэндон Скленар.

Фото: Кадр из фильма «Горничная»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бурунов выбрал лучшие новинки — среди них только один российский сериал: «Меня разорвало в клочья» Бурунов выбрал лучшие новинки — среди них только один российский сериал: «Меня разорвало в клочья» Читать дальше 23 февраля 2026
6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие» 6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие» Читать дальше 23 февраля 2026
Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана» Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана» Читать дальше 23 февраля 2026
Заметить мог только внимательный зритель: почему Гермиона выбрала Рона, а не Гарри — подсказки в фильме Заметить мог только внимательный зритель: почему Гермиона выбрала Рона, а не Гарри — подсказки в фильме Читать дальше 23 февраля 2026
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда Читать дальше 22 февраля 2026
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат? После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат? Читать дальше 22 февраля 2026
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu 95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu Читать дальше 22 февраля 2026
Тимоти Шаламе пересмотрел этот фильм уже 22 раза и все равно плачет как в первый: а Мэттью Макконахи и видеть картину не может Тимоти Шаламе пересмотрел этот фильм уже 22 раза и все равно плачет как в первый: а Мэттью Макконахи и видеть картину не может Читать дальше 22 февраля 2026
Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT Звезды «Игры престолов» только зря вернулись: новинка со Старками «Проклятый рыцарь» набрала жалкие 38% на RT Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше