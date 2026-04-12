Смогут ли они понять советский юмор? Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку» 1969 года — вывод оказался неожиданным

12 апреля 2026 22:00
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Не все шутки оказались понятными заграничным киноэстетам.

«Бриллиантовая рука» снова оказалась в центре внимания, но на этот раз — за пределами России.

Итальянцам показали фильм 1969 года, который в своё время собрал рекордный прокат в СССР и реакция оказалась неожиданно живой. То, что принято считать «слишком советским», оказалось вполне понятным и сегодня.

Шутки без перевода

Зрители сразу обратили внимание на музыку. Её сравнили с немым кино и фильмами Чарли Чаплина. Это сработало как универсальный язык, ведь даже без знания контекста сцены воспринимаются легко.

Некоторые моменты вызвали вопросы. Почему Горбунков даёт интервью перед поездкой? Итальянцы предположили, что за границу тогда ездили только «важные люди».

Сцена с героиней Виктории Островской показалась им скорее комичной, чем двусмысленной. Один из зрителей даже пошутил, что она просто приглашала на кофе.

Не обошлось без недопонимания. Название «Михаил Светлов» приняли за имя героев, а эпизод в Стамбуле прокомментировали с иронией.

Узнаваемые эмоции и неожиданный эффект

Многие сцены сработали без объяснений. Итальянцы сразу распознали антагониста по кольцу. Героя Светличной назвали «русской Бриджит Бардо», а песня Юрия Никулина вызвала удивление. Как он поёт в таком состоянии?

Отдельно отметили и монтаж. Эпизод с падением в бассейн назвали точным и смешным, а вот финальная реакция оказалась однозначной: аплодисменты и «Браво».

Фильм, которому больше 50 лет, не потерял темпа и юмора. И главный вывод зрителей звучит просто: хорошая режиссура и точная комедия работают без перевода.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
