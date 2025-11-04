Меню
Киноафиша Статьи Смог бы пресс раздавить Т-800 в реальной жизни? Разбираем культовый финал «Терминатора» по законам физики

4 ноября 2025 10:52
Кадр из фильма «Терминатор»

Не стоит забывать, что это лишь кино, но вполне реалистичное.

Финальная сцена «Терминатора» — одна из тех, что прочно врезались в память. Сара Коннор, в крови и масле, включает пресс, и машина смерти — легендарный Т-800 — превращается в груду металла. Кадр — чистый катарсис: человек побеждает технологию. Но если отбросить киноязык и вспомнить физику — действительно ли пресс способен справиться с киборгом из гиперсплава?

Реальность против кино

Любой пресс работает по двум параметрам: усилие и твёрдость. Первое — это мощность давления, второе — способность выдерживать контакт с более прочным материалом. Если твёрдость оснастки ниже, чем у объекта, она просто «впитается» в него, как нож в масло. Поэтому на заводах тщательно подбирают пары материалов.

На американских заводах 1980-х годов, где по сюжету происходят события, могли стоять прессы Bliss или Clearing — штамповочные гидравлические машины, развивавшие усилие от 200 до 1000 тонн. Это не художественное преувеличение — такие монстры действительно существовали.

Для сравнения: тонна давления эквивалентна весу легковушки, а значит, 500-тонный пресс давит как целая парковка автомобилей.

Что против него у Т-800

По канону вселенной «Терминатора», его эндоскелет выполнен из гиперсплава, сочетающего свойства титана и высокопрочной стали.

Для ориентира:

  • прочность титана на сжатие — около 1000 МПа,
  • у закалённой стали — до 2000 МПа.

Чтобы повредить такой материал, давление пресса должно превышать эти значения, а это возможно даже для машин среднего промышленного класса — особенно если площадь контакта небольшая (например, в месте соединения суставов или корпуса).

Раздавить — не значит расплющить

Кадр из фильма «Терминатор»

Гиперсплав — не хрусталь. Он вязкий и пластичный, а значит, не лопнет, но деформируется, теряя функциональность.

В реальности пресс не сделал бы из Терминатора лепёшку — но вполне мог бы смять суставы, корпус и сенсорные системы, вывести из строя сервомоторы и внутренние механизмы. Иными словами, он бы не уничтожил киборга, но превратил его в беспомощный, искорёженный обломок, передает дзен-канал «Инженерные знания».

Вердикт

Да, гидравлический пресс промышленного уровня действительно мог раздавить Т-800 — не в пыль, но достаточно, чтобы тот перестал функционировать. Сцена из фильма, вопреки ожиданиям, не такая уж и фантастическая.

Ирония в том, что победа человека над машиной здесь не метафора — а результат банальной промышленной логики: всё, что создано из металла, однажды может быть смято другим металлом.

Ранее мы писали: Каким бы Т-1000 не был идеальным, у «жидкого убийцы» есть существенный минус: с ним вся маскировка — смех.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
