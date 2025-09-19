«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна

На Start вышел «Феофан» — первый в России сериал, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта.
Идея оказалась громкой: ещё до выхода о проекте говорили как о знаковом эксперименте, а после премьеры зрители разошлись во мнениях.
Что увидели зрители
Сюжет строится вокруг петербуржца Феофана, решившего отказаться от цивилизации и жить «по старинке»: лечиться травами, охотиться и вечерами у костра пересказывать и высмеивать киноновинки и сериалы.
Его антагонист — кот Матвей, тоже сгенерированный ИИ, но максимально похожий на реального. Формат — короткие скетчи по десять минут, каждая серия отдельная сатира.
«Это вызов» или «не хватает актёров»?
Комментарии в сети разошлись в диаметрально противоположные стороны. На DTF один из зрителей написал:
«Феофан — это не просто сериал, это вызов. Он может удивить и даже вдохновить».
Другой, напротив, заметил: «В принципе неплохо, но в кино хочется смотреть на игру актёров, а не алгоритмов. Точка».
В соцсетях часто повторяют мысль, что проект открывает новую эру. «Эх да, мы входим в эпоху генеративного видео… теперь любой сможет лепить свой сериал. Это и хорошо, и плохо», — рассуждает пользователь. А другой добавляет: «Смирись с этим! Дальше будет больше!»
Позиция авторов
Создатели подчёркивают: нейросеть в «Феофане» — это инструмент, а не замена людей. Сценарии, юмор и художественные решения остаются за творческой командой.
Но именно зрительские споры стали главным событием вокруг премьеры. Одни видят в проекте смелый шаг в будущее, другие уверены, что живое кино всё равно незаменимо.
