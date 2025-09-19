«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна

Первый российский комедийный нейросериал «Феофан» разделил аудиторию на два лагеря.

На Start вышел «Феофан» — первый в России сериал, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта.

Идея оказалась громкой: ещё до выхода о проекте говорили как о знаковом эксперименте, а после премьеры зрители разошлись во мнениях.

Что увидели зрители

Сюжет строится вокруг петербуржца Феофана, решившего отказаться от цивилизации и жить «по старинке»: лечиться травами, охотиться и вечерами у костра пересказывать и высмеивать киноновинки и сериалы.

Его антагонист — кот Матвей, тоже сгенерированный ИИ, но максимально похожий на реального. Формат — короткие скетчи по десять минут, каждая серия отдельная сатира.

«Это вызов» или «не хватает актёров»?

Комментарии в сети разошлись в диаметрально противоположные стороны. На DTF один из зрителей написал:

«Феофан — это не просто сериал, это вызов. Он может удивить и даже вдохновить».

Другой, напротив, заметил: «В принципе неплохо, но в кино хочется смотреть на игру актёров, а не алгоритмов. Точка».

В соцсетях часто повторяют мысль, что проект открывает новую эру. «Эх да, мы входим в эпоху генеративного видео… теперь любой сможет лепить свой сериал. Это и хорошо, и плохо», — рассуждает пользователь. А другой добавляет: «Смирись с этим! Дальше будет больше!»

Позиция авторов

Создатели подчёркивают: нейросеть в «Феофане» — это инструмент, а не замена людей. Сценарии, юмор и художественные решения остаются за творческой командой.

Но именно зрительские споры стали главным событием вокруг премьеры. Одни видят в проекте смелый шаг в будущее, другие уверены, что живое кино всё равно незаменимо.

