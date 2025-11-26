Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смеяться, вздыхать, влюбляться: 4 легких фильма ноября, которые идеально смотрятся холодными вечерами

Смеяться, вздыхать, влюбляться: 4 легких фильма ноября, которые идеально смотрятся холодными вечерами

26 ноября 2025 08:00
«По стопам отца»

Немного драмы, немного романтики, много человеческого тепла.

В подборке — четыре свежих фильма, которые уже доступны онлайн и подходят для тех случаев, когда хочется просто расслабиться.

Лёгкие сюжеты, приятные актерские работы и истории, которые оставляют после себя ровно то ощущение, которое нужно в конце осени.

«По стопам отца» (Sur la route de papa)

Французская комедия о семье, маршрутах, которые выбирают не мы, и странствиях, которые неожиданно возвращают людей друг к другу.

Камель мечтает попасть в Лос-Анджелес, но вместо презентации проекта отправляется в автомобильное путешествие с матерью — по Европе и собственным ошибкам.

Фильм не пытается выглядеть громким событием, но берёт другим — спокойным юмором, жизненными ситуациями и теплым ощущением дороги, в которой каждый шаг ведёт героя к себе прежнему.

«Вечность» (Eternity)

Американская романтическая драма-фэнтези о Ларри, который после смерти внезапно получает неделю в загадочном «Перекрёстке», где нужно решить, с кем он проведёт свою вечность.

Здесь переплетаются комедия и мягкие размышления о памяти, выборе и любви, которая растягивается за пределы времени.

Майоз Теллер и Элизабет Олсен добавляют фильму правильную эмоцию — игровую, тёплую, очень человечную.

«Бассейны» (Pools)

История о студентке Кеннеди, которая переживает потерю и не может вернуться к привычной жизни. Летняя жара, ночные вылазки в чужие бассейны, компания таких же потерянных ребят — всё это превращает фильм в нежную драмеди о взрослении.

Сэм Хейс делает камерное, солнечное кино, в котором главное не сюжетные скачки, а состояние — тепло, усталость, попытка снова почувствовать радость.

«Каждый год» (Alle Jahre wieder)

Немецкая романтическая комедия о двух незнакомцах, встретившихся в автобусе перед Рождеством.

Казалось бы, короткая случайная беседа — и всё. Но именно она запускает цепочку решений, которые приведут героев к неожиданным изменениям.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: 5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый

Фото: Кадр из фильма «По стопам отца» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже можно посмотреть онлайн: 3 новых ужастика, которые пугают больше историй Стивена Кинга Уже можно посмотреть онлайн: 3 новых ужастика, которые пугают больше историй Стивена Кинга Читать дальше 27 ноября 2025
Умер мастер эпизодов и характеров: 5 работ Шиловского, которые стоит пересмотреть сейчас Умер мастер эпизодов и характеров: 5 работ Шиловского, которые стоит пересмотреть сейчас Читать дальше 26 ноября 2025
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах «В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах Читать дальше 25 ноября 2025
0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить 0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить Читать дальше 25 ноября 2025
В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда В СССР эти фильмы с Дхармендрой любили миллионы, а теперь актера нет с нами: 3 самых знаковых ленты с участием звезды Болливуда Читать дальше 25 ноября 2025
Топ 5 новогодних дорам, которые поднимут настроение и согреют сердце: про любовь, нежность и заботу Топ 5 новогодних дорам, которые поднимут настроение и согреют сердце: про любовь, нежность и заботу Читать дальше 25 ноября 2025
Если хочется хорошего кино: подборка новинок ноября, которые не подведут – включаешь первый, а там Камбербэтч! Если хочется хорошего кино: подборка новинок ноября, которые не подведут – включаешь первый, а там Камбербэтч! Читать дальше 24 ноября 2025
«Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели «Франкенштейн» снова рвет чарты IMDb: 4 фильма дышат ему в спину — топ недели Читать дальше 24 ноября 2025
«Чужой: Земля», «Одни из нас» и «Больница Питт»: список лучших американских сериалов 2025 года — идеальны от начала до конца «Чужой: Земля», «Одни из нас» и «Больница Питт»: список лучших американских сериалов 2025 года — идеальны от начала до конца Читать дальше 24 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше