Смеяться, переживать и злиться придется одновременно: три новых российских сериала, которые подсаживают с первой серии

Комедия, политическая драма и переосмысление классики — три свежих премьеры с запоминающимися именами и неожиданными сюжетами.

Российские стриминги этой осени наконец предлагают нечто действительно свежее и по сюжетам, и по их раскрытию, и по актёрской игре.

Сериал «Олдскул» ломает представление о школе, «Избранный» ведёт за собой героя, который не знал, что такое власть, а мюзикл «Москва слезам не верит. Всё только начинается» возвращает советскую классику, но в совершенно ином обличье, пишет дзен-канал Kinocentr.

«Олдскул»

Сериал Start и Premier — про педагога Марии Павловну, которая после 35 лет в обычной школе оказывается в элитном классе с детьми богачей.

Цифровая чёткая программа, избалованные ученики и технология, против которой борется её опыт. Два выпуска в неделю, концовка — 15 октября.

В составе актёров: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов и Таисья Калинина.

«Избранный»

Сериал на Okko — комедия-драма о тихом инженере Олеге Тяпине, который неожиданно становится депутатом. Его изобретение украли, но судьба дарит второй шанс.

В главных ролях: Илья Лыков, Ольга Лерман, Дмитрий Смолев, Антон Даниленко, Инга Оболдина, Ксения Теплова.

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»

Мюзикл от Wink — смелое переосмысление культовой мелодрамы. Действие переносится в нулевые, героини ищут счастье и дружбу на фоне музыкальных вставок.

Режиссёрский тандем — Жора Крыжовников и Ольга Долматовская.

В актёрском составе: Тина Стойилкович, Мария Камова, Анастасия Талызина, Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович и другие.

