Смеяться, переживать и злиться придется одновременно: три новых российских сериала, которые подсаживают с первой серии

Российские стриминги этой осени наконец предлагают нечто действительно свежее и по сюжетам, и по их раскрытию, и по актёрской игре.
Сериал «Олдскул» ломает представление о школе, «Избранный» ведёт за собой героя, который не знал, что такое власть, а мюзикл «Москва слезам не верит. Всё только начинается» возвращает советскую классику, но в совершенно ином обличье, пишет дзен-канал Kinocentr.
«Олдскул»
Сериал Start и Premier — про педагога Марии Павловну, которая после 35 лет в обычной школе оказывается в элитном классе с детьми богачей.
Цифровая чёткая программа, избалованные ученики и технология, против которой борется её опыт. Два выпуска в неделю, концовка — 15 октября.
В составе актёров: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов и Таисья Калинина.
«Избранный»
Сериал на Okko — комедия-драма о тихом инженере Олеге Тяпине, который неожиданно становится депутатом. Его изобретение украли, но судьба дарит второй шанс.
В главных ролях: Илья Лыков, Ольга Лерман, Дмитрий Смолев, Антон Даниленко, Инга Оболдина, Ксения Теплова.
«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Мюзикл от Wink — смелое переосмысление культовой мелодрамы. Действие переносится в нулевые, героини ищут счастье и дружбу на фоне музыкальных вставок.
Режиссёрский тандем — Жора Крыжовников и Ольга Долматовская.
В актёрском составе: Тина Стойилкович, Мария Камова, Анастасия Талызина, Иван Янковский, Марина Александрова, Милош Бикович и другие.
