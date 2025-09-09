Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»

В фильме «Кавказская пленница» Леонида Гайдая есть сцена, которая десятилетиями интригует зрителей. Бывалый произносит загадочную фразу «Бараварли кузал», а дядя Нины без колебаний переводит её как «приятного аппетита».

Фраза звучит так убедительно, что многие уверены: это настоящий кавказский диалект. Но что же на самом деле скрывается за этими словами?

Как родилась легенда

Во время съёмок Гайдай хотел, чтобы персонажи выглядели живыми, а их речь звучала естественно. Некоторые реплики актёры придумывали прямо на площадке. Евгений Моргунов, игравший Бывалого, решил добавить сцене колорита и начал импровизировать. Так родились и знаменитое «бамбарбия, кергуду», и загадочная фраза «бараварли кузал». Режиссёр оценил находку: звучало смешно, а зритель верил, что слышит нечто аутентичное.

Разгадка слов

На самом деле здесь нет никакой тайной кавказской мудрости. «Бараварли» — полностью выдуманное слово, набор слогов, который Моргунов придумал на ходу. А вот «кузал» имеет реальную основу. Съёмки проходили на курорте, и актёр просто обыграл слово «курзал» — сокращение от «курортный зал».

Это место, где для отдыхающих устраивали концерты, выставки и культурные вечера. Моргунов произнёс его слегка изменённо, и так родилась реплика, за которой десятилетиями ищут несуществующий смысл, пишет «Горожанин о кино» на своем Дзен-канале.

Почему сцена стала культовой

Гений Гайдая был в том, что даже случайные детали превращались в легенды. Фраза «бараварли кузал» звучит забавно, будто принадлежит какому-то редкому языку, хотя на деле это чистая импровизация. Сочетание реального слова и тарабарщины сделало сцену культовой. И именно в таких мелочах — магия «Кавказской пленницы», фильма, который давно стал классикой.

