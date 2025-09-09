Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»

Смеялись над «бамбарбия, кергуду», а вот «бараварли кузал» оставалось загадкой: что означает фраза Бывалого в «Кавказской пленнице»

9 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Одно слово, кстати, практически невыдуманное. 

В фильме «Кавказская пленница» Леонида Гайдая есть сцена, которая десятилетиями интригует зрителей. Бывалый произносит загадочную фразу «Бараварли кузал», а дядя Нины без колебаний переводит её как «приятного аппетита».

Фраза звучит так убедительно, что многие уверены: это настоящий кавказский диалект. Но что же на самом деле скрывается за этими словами?

Как родилась легенда

Во время съёмок Гайдай хотел, чтобы персонажи выглядели живыми, а их речь звучала естественно. Некоторые реплики актёры придумывали прямо на площадке. Евгений Моргунов, игравший Бывалого, решил добавить сцене колорита и начал импровизировать. Так родились и знаменитое «бамбарбия, кергуду», и загадочная фраза «бараварли кузал». Режиссёр оценил находку: звучало смешно, а зритель верил, что слышит нечто аутентичное.

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Разгадка слов

На самом деле здесь нет никакой тайной кавказской мудрости. «Бараварли» — полностью выдуманное слово, набор слогов, который Моргунов придумал на ходу. А вот «кузал» имеет реальную основу. Съёмки проходили на курорте, и актёр просто обыграл слово «курзал» — сокращение от «курортный зал».

Это место, где для отдыхающих устраивали концерты, выставки и культурные вечера. Моргунов произнёс его слегка изменённо, и так родилась реплика, за которой десятилетиями ищут несуществующий смысл, пишет «Горожанин о кино» на своем Дзен-канале.

Почему сцена стала культовой

Гений Гайдая был в том, что даже случайные детали превращались в легенды. Фраза «бараварли кузал» звучит забавно, будто принадлежит какому-то редкому языку, хотя на деле это чистая импровизация. Сочетание реального слова и тарабарщины сделало сцену культовой. И именно в таких мелочах — магия «Кавказской пленницы», фильма, который давно стал классикой.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько денег получил Джабраил за Нину в «Кавказской пленнице».

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше