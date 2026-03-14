Смеялась все выходные: всего один сериал, а эмоций море — Деревянко великолепен

14 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Дылды»

Иногда хочется отвлечься и кино  — прекрасный способ. 

Если вы решили провести выходные дома, то скрасить время и помочь перезагрузиться поможет хороший сериал. Когда не хочется детективов, то стоит обратить внимание на комедийные проекты СТС, в том числе сериал «Дылды».

О чем сериал

«Дылды» — российская спортивная комедия про самоуверенного волейбольного тренера Михаила Ковалёва. После сексистских выходок он теряет работу в Суперлиге и, чтобы вернуться в большой спорт, вынужден возглавить провинциальную студенческую женскую команду, пересмотреть своё отношение к людям и привести её к чемпионству.

Чем особенно интересен

Роль Ковалева исполнил Павел Деревянко. Ему великолепно удалось воплотить образ циничного тренера, который оказался в непростой для себя ситуации. Сериал очень жизненный, он великолепно показывает, как может измениться человек, если в его сердце входит любовь. Особую «изюминку» добавляет персонаж по имени Валентина Павловна. Это мама Ковалева, обладающая непростым и авторитарным характером. Эту роль исполнила Тамара Орлова, известная своей комедийной ролью в «Папиных дочках».

Сериал послужит вдохновением для тех, кто мечтает изменить жизнь. Он показывает, что даже после карьерного краха и личных драм можно начать все с чистого листа.

Фото: Кадр из сериала «Дылды»
Камилла Булгакова
