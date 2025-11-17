«Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС

Как хулиганская история о псевдо-ведьмах превратилась в уютный хит, который смотрят «без ожиданий — и в итоге до конца».

На СТС показали комедийный сериал «Химкинские ведьмы», теперь он также доступен онлайн на Wink. За короткое время проект успел собрать внушительную армию поклонников.

На «Кинопоиске» у него 8 баллов, а в комментариях — почти хор восторга. Разбираемся, что так зацепило зрителей и почему лёгкая история о мошенницах внезапно стала одним из самых приятных релизов сезона.

О чём сериал

«Химкинские ведьмы» — история трёх подруг, Марины, Светы и Оли, которые притворяются медиумами и открывают салон магических услуг в Химках. Их жизнь переворачивается, когда настоящая ведунья предлагает передать им свой дар — и предсказание внезапно сбывается.

Новые способности вносят хаос: Марина начинает слышать мысли, Света — видеть будущее, а Оля — мёртвых. Подругам нужно срочно найти способ избавиться от подарков, которые разрушают их привычную жизнь.

Что пишут зрители

Многие зрители в комментариях признались, что включали включали сериал «просто на фон», а получили любимую комедию:

«Смеялась до коликов, давно так не развлекалась». «При просмотре просто отдыхаю душой». «Помогает отвлечься, даже не ожидала, что зайдёт». «Как если бы „Зачарованные“ связались с криминалом — забавно и неожиданно уютно». «Такая странная, но тёплая смесь магии и житейских проблем».

Многие подчёркивают, что сериал не пытается поучать и не делает громких заявлений — это честная развлекательная история, снятая с любовью к жанру.

Атмосфера и актёры

Плюс ко всему люди активно хвалят визуальный стиль: яркие костюмы, уютные декорации, эффектную картинку. В отзывах пишут, что проект «выглядит как современные СТС-комедии, только аккуратнее и атмосфернее».

Актёрский состав называют удачным — особенно выделяют Валерию Астапову, чью игру описывают как «яркую и энергичную». В картине также снялись Агата Муцениеце, Анна Банщикова и Михаил Кремер.

Почему сработало

У сериала понятный жанр, лёгкий юмор и живые героини. Новые способности героинь дают простор для смешных ситуаций, а бытовые детали — для узнаваемости. Даже скептики пишут, что «Химкинские ведьмы» — это качественный, тёплый релиз, который приятно смотреть после тяжёлого дня.

