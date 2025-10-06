Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Смешарики».... давно мертвы? В Сети появилась жуткая версия о том, что Ромашковая долина — это загробный мир

Смешарики».... давно мертвы? В Сети появилась жуткая версия о том, что Ромашковая долина — это загробный мир

6 октября 2025 07:58
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Мурашки по коже от одной только мысли.

«Смешарики» — мультфильм, который мы привыкли считать уютным и беззаботным. Ромашковая долина, круглые зверушки, простые истины. Но чем внимательнее пересматриваешь серии, тем больше ощущение: что-то тут не так. И, может быть, всё объясняется просто — Смешарики уже давно мертвы. Удивлены? Мы тоже.

Намёки на другой мир

Слишком часто герои оказываются на волосок от гибели. В «Краю земли» Крош и Ёжик срываются к водопаду, в «Приятных новостях» Крош балансирует на краю вулкана. В «Индийском чае» героев ждёт голодная зима без запасов, а в «Двух волшебниках» Ёжик и Нюша стирают мир до белой пустоты. Раз за разом они должны бы погибнуть — но вместо этого возвращаются к обычной жизни, словно ничего не случилось.

Ромашковая долина как лимб

Что, если Ромашковая долина — вовсе не радостный уголок природы, а аналог загробного мира? Здесь нет старости, болезни или смерти. Здесь каждый день — новый урок, но никогда не меняется главный факт: герои не взрослеют и не умирают. Их приключения — это вечный цикл, в котором они застряли. Такую ьтеорию от зрителей можно встретить все чаще в Сети.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Что мертво, умереть не может

Фраза из «Игры престолов» «Что мертво, умереть не может» как будто идеально ложится на эту теорию. Смешарики беззаботно смеются, попадают в катастрофы, исчезают в пустоте — и снова возвращаются. Потому что, возможно, они уже давно не живые.

И милая детская анимация, которую мы смотрели перед школой, на самом деле рассказывает о самом жутком: о мире, где смерть уже случилась, и осталась только иллюзия жизни.

Ранее портал «Киноафиша» писал, откуда в «Смешариках» появилась панда.

Фото: Кадр из мультсериала «Смешарики»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+ Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+ Читать дальше 6 октября 2025
В нем нет звезд, но смотрят миллионы: этот фильм не покидает топ Netflix уже 4 месяца — теперь все ждут продолжения В нем нет звезд, но смотрят миллионы: этот фильм не покидает топ Netflix уже 4 месяца — теперь все ждут продолжения Читать дальше 6 октября 2025
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу Читать дальше 5 октября 2025
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!» Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!» Читать дальше 4 октября 2025
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы Читать дальше 2 октября 2025
Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность Думали, знаете «Машу и Медведя» наизусть? Оказывается, у озорной девчонки есть сестра, и она ее полная противоположность Читать дальше 2 октября 2025
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Читать дальше 7 октября 2025
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты 5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты Читать дальше 6 октября 2025
Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого» Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого» Читать дальше 6 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше