Все ли выжили после отравления и кто виноват? Спойлеры к новой серии «Клюквенного щербета»

После тревожного ужина в «Клюквенном щербете», закончившегося массовым отравлением, зрители могут выдохнуть — все члены семьи Уналов выжили. Однако спокойствие оказалось иллюзией: во время допросов многие прямо указали на Баде как на главную виновницу. Учитывая её недавние поступки, подозрения выглядят вполне логично.

Обман раскрыт — развод неизбежен

Башак удаётся провернуть хитрую комбинацию: она находит врача жены Омера и получает фальшивую справку о беременности. Правда быстро всплывает наружу. Омер не церемонится и заявляет Баде, что готов подать на развод уже на следующий день. Он уверен — без неё сможет восстановить отношения с Кывылджим.

Но всё идёт не по плану. Придя к бывшей жене, Омер видит роскошный букет от Тунджая и понимает: её личная жизнь больше не имеет к нему отношения.

Ярость Тунджая и публичный скандал

Во время ужина в ресторане ситуация накаляется до предела. Баде устраивает сцену, не желая мириться с расставанием, а Тунджай вежливо, но жёстко просит Омера покинуть стол. Этот момент словно подчёркивает: рядом с Кывылджим теперь есть человек, готовый её защищать.

Похоже, слухи о романтическом интересе Тунджая начинают подтверждаться.

Любовный хаос Нурсемы

Не меньше интриг и в другой линии. Новость о том, что Асиль собирается просить руки Элиф, становится для Нурсемы настоящим ударом. При этом сама она продолжает путаться в чувствах: занимается благотворительностью, проводит время с имамом, но одновременно уговаривает Йылдырыма не жениться.

Ставки растут

Отношения Фатиха с женой постепенно налаживаются, и, возможно, развод удастся избежать. Но главный вопрос остаётся открытым: смогут ли сценаристы удержать напряжение и сохранить высокие рейтинги — или история приблизится к финалу уже в четвёртом сезоне.

Одно ясно точно: впереди у героев новые испытания, а зрителей — ещё больше эмоциональных встрясок.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.