«СМЕРШ 4» возвращается уже сегодня, 9 апреля: где смотреть, кто в кадре и что покажут в новом сезоне — собрали всю информацию

Четвёртый сезон сериала «СМЕРШ» стартует сегодня, 9 апреля 2026 года. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink, позже проект выйдет в телеэфире на РЕН ТВ. В сезоне — 8 серий, жанр остаётся прежним: военный детектив с элементами шпионской драмы.

Что будет в новом сезоне

Новый сезон открывает новелла «Москва 1944». Сюжет разворачивается в период, когда исход войны уже предрешён, но угроза внутри страны сохраняется. По приказу Сталина в начале войны ключевые объекты Москвы были заминированы — теперь этим пытаются воспользоваться диверсанты.

Немецкие агенты, переброшенные в советский тыл, готовят серию взрывов в столице. Их цель — устроить хаос и сорвать «Парад побежденных» 17 июля 1944 года. В центре событий — сотрудники СМЕРШа Константин Лавров и Павел Семенов, которым предстоит вычислить диверсантов и предотвратить атаку.

Отдельная линия связана с метро: взрывчатка, заложенная ещё в 1941 году, может быть приведена в действие спустя три года. Это добавляет сюжету дополнительное напряжение и конкретную ставку — безопасность города.

Кто снимался

В новом сезоне задействованы Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Леонид Громов, Лянка Грыу, Павел Харланчук, Андрей Филиппак, Юрий Анпилогов, Сергей Иванюк, Никита Тезов, Михаил Лукашов, Николай Алипа.

Режиссёром выступил Михаил Кабанов, работавший над третьим сезоном. Среди сценаристов — Роман Коломыцев, Алексей Онищенко, Артемий Королев.

Контекст проекта

Сериал основан на книгах Василия Веденеева «Цикл Антон Волков / Особо опасен для рейха». При этом сюжет не копирует оригинал дословно — сценаристы адаптируют материал, добавляя новые линии и персонажей.

Предыдущие сезоны выходили в 2019, 2022 и 2025 годах и стабильно получали оценки в диапазоне 7,7–8,0. Новый сезон продолжает ту же структуру — несколько новелл, объединённых общей темой работы контрразведки в годы войны.