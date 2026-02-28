Смело включайте сегодня вечером: Роман Курцын назвал лучшие фильмы и сериалы, где он сыграл сильнейшие роли

Актер обожает эти киноработы и сам частенько их пересматривает.

Актёр Роман Курцын назвал проекты, которые считает для себя ключевыми. В интервью «Чемпионату» он откровенно рассказал, какие работы помогли ему раскрыться и задали профессиональную планку.

В числе первых Курцын отметил сериал «Жёлтый глаз тигра», экшен «Хэдшот» и фильм «Огонь». Эти проекты, по его словам, стали важными этапами в карьере.

В ближайшее время к ним может присоединиться и сериал «Не будите Лихо» — актёр не скрывает, что рассчитывает на особое внимание к этой работе. Также он выделил «Степные дети» и комедийный «Фитнес», где смог попробовать себя в разных жанрах.

Отдельно Курцын остановился на проекте «Красный 5», назвав его особенным опытом.

«Режиссёр Женя Шелякин дал мне карт-бланш. Сказал: “Рома, делай что хочешь”. Когда у тебя развязаны руки, когда ты свободен, это очень чувствуется», — отметил актёр.

По его словам, именно свобода и доверие со стороны режиссёра позволяют артисту показать максимум возможностей. Так что если пока не определились с фильмом на вечер, вот вам подсказка.