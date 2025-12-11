Смех Петрова снова звучит в кадре: о чем фильм «Весельчак У» по вселенной Булычёва и какие тайны откроются зрителям

В Москве стартовали съёмки фильма «Весельчак У» – новой главы во вселенной «Сто лет тому вперед».
Проект возвращает зрителям космического пирата в исполнении Александра Петрова, но теперь его роль выходит за рамки комического эпизода: авторы делают героя центром самостоятельного приключения.
Новый ракурс: почему история рассказывается глазами Весельчака
Режиссёр Александр Андрющенко подчёркивает, что команда развивает линию оригинального фильма, но переносит фокус на Весельчака.
Это позволяет раскрыть происхождение героя, его характер и роль в космических конфликтах.
В актёрский состав также вошли Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и Алена Михайлова.
Сюжет: пират застрял на Земле и ищет путь домой
После стычки с Алисой Селезнёвой Весельчак оказывается в современности. Чтобы вернуться в своё время и возглавить Пиратский альянс, ему нужен космион – артефакт, который по странному совпадению связан с мальчиком Юрой и его мамой Катей.
Их преследует могущественный воин Тео, и Весельчаку приходится защищать тех, кого он встретил случайно, но кому быстро становится обязан.
Герой, который не сдаётся: почему зрители ждут именно его историю
Весельчак У давно стал любимцем публики благодаря сочетанию харизмы, юмора и неожиданной благородности.
Петров говорит, что такие персонажи «и смерть обманут», и именно поэтому его возвращение никто не поставил под сомнение.
Авторы отмечают: этот фильм станет более масштабным, технологичным и эмоциональным, чем предыдущая часть.
Где проходят съёмки и когда ждать премьеру
Производство разворачивается в Москве, Подмосковье, Красноярске и Казахстане.
«Весельчака У» планируют выпустить в прокат 15 апреля 2027 года.
