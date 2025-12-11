Смех Петрова снова звучит в кадре: о чем фильм «Весельчак У» по вселенной Булычёва и какие тайны откроются зрителям

Продолжение истории открывает новый взгляд на героя и расширяет мир «Сто лет тому вперед».

В Москве стартовали съёмки фильма «Весельчак У» – новой главы во вселенной «Сто лет тому вперед».

Проект возвращает зрителям космического пирата в исполнении Александра Петрова, но теперь его роль выходит за рамки комического эпизода: авторы делают героя центром самостоятельного приключения.

Новый ракурс: почему история рассказывается глазами Весельчака

Режиссёр Александр Андрющенко подчёркивает, что команда развивает линию оригинального фильма, но переносит фокус на Весельчака.

Это позволяет раскрыть происхождение героя, его характер и роль в космических конфликтах.

В актёрский состав также вошли Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и Алена Михайлова.

Сюжет: пират застрял на Земле и ищет путь домой

После стычки с Алисой Селезнёвой Весельчак оказывается в современности. Чтобы вернуться в своё время и возглавить Пиратский альянс, ему нужен космион – артефакт, который по странному совпадению связан с мальчиком Юрой и его мамой Катей.

Их преследует могущественный воин Тео, и Весельчаку приходится защищать тех, кого он встретил случайно, но кому быстро становится обязан.

Герой, который не сдаётся: почему зрители ждут именно его историю

Весельчак У давно стал любимцем публики благодаря сочетанию харизмы, юмора и неожиданной благородности.

Петров говорит, что такие персонажи «и смерть обманут», и именно поэтому его возвращение никто не поставил под сомнение.

Авторы отмечают: этот фильм станет более масштабным, технологичным и эмоциональным, чем предыдущая часть.

Где проходят съёмки и когда ждать премьеру

Производство разворачивается в Москве, Подмосковье, Красноярске и Казахстане.

«Весельчака У» планируют выпустить в прокат 15 апреля 2027 года.

Также прочитайте: «Я думал, знаю, кто убийца, но ошибался»: новый детективный сериал «Одиннадцатое тело» — это чистое удовольствие от расследования на 7 эпизодов