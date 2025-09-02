Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы

Меню
2 сентября 2025 07:29
Кадр из фильма «Самогонщики»

Если бы их поймали не в кино, а по-настоящему, последствия могли бы быть совсем другими.

Фильм «Самогонщики» — короткометражная жемчужина Леонида Гайдая — до сих пор вызывает смех.

Но если бы Труса, Балбеса и Бывалого задержали не киношные милиционеры, а реальные сотрудники МВД, наказание было бы куда суровее. Особенно в 1961 году, когда в СССР приняли жёсткий закон против самогонщиков.

«Самогонщики»: от трёх лет и конфискации

В год выхода фильма вступил в силу указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении ответственности за самогоноварение», замечает автор дзен-канал Лавка старьевщика.

Если алкоголь варился «для себя», могли оштрафовать на 300 рублей или посадить на год. Но если напитки шли на продажу — срок увеличивался до трёх лет, и приговор сопровождался конфискацией.

Трус, Балбес и Бывалый производили по всем законам цеха: марочные напитки, массовый разлив, складирование.

Один — варил, другой — разливал, третий — фасовал. Все признаки группы сбыта. А значит, «трёха» без права на юмор была бы обеспечена каждому.

А если бы их поймали в 2025 году?

Сегодня в России самогоноварение разрешено — но только для личного пользования. Стоит начать продавать — и подключаются другие статьи.

По КоАП РФ за производство и перевозку алкоголя в крупных объёмах (более 10 литров) грозит штраф до 50 000 рублей.

Если же дело дойдёт до коммерции, включается Уголовный кодекс — статья 171. Без лицензии, но с доходом свыше 1,5 миллиона рублей, наказание — до 3 лет лишения свободы. Современные «самогонщики» всё ещё рискуют, но теперь — не анекдотами, а реальными сроками.

Год Наказание за самогон
1961 До 3 лет лишения свободы, конфискация имущества
2025 Штраф до 50 000 руб. или до 3 лет — при коммерческом сбыте

Также прочитайте: Вес — 430 кг, скорость — 60 км/ч: почему машину из «Операции "Ы"» называли моргуновкой

Фото: Кадр из фильма «Самогонщики»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
