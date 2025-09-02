Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы

Если бы их поймали не в кино, а по-настоящему, последствия могли бы быть совсем другими.

Фильм «Самогонщики» — короткометражная жемчужина Леонида Гайдая — до сих пор вызывает смех.

Но если бы Труса, Балбеса и Бывалого задержали не киношные милиционеры, а реальные сотрудники МВД, наказание было бы куда суровее. Особенно в 1961 году, когда в СССР приняли жёсткий закон против самогонщиков.

«Самогонщики»: от трёх лет и конфискации

В год выхода фильма вступил в силу указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении ответственности за самогоноварение».

Если алкоголь варился «для себя», могли оштрафовать на 300 рублей или посадить на год. Но если напитки шли на продажу — срок увеличивался до трёх лет, и приговор сопровождался конфискацией.

Трус, Балбес и Бывалый производили по всем законам цеха: марочные напитки, массовый разлив, складирование.

Один — варил, другой — разливал, третий — фасовал. Все признаки группы сбыта. А значит, «трёха» без права на юмор была бы обеспечена каждому.

А если бы их поймали в 2025 году?

Сегодня в России самогоноварение разрешено — но только для личного пользования. Стоит начать продавать — и подключаются другие статьи.

По КоАП РФ за производство и перевозку алкоголя в крупных объёмах (более 10 литров) грозит штраф до 50 000 рублей.

Если же дело дойдёт до коммерции, включается Уголовный кодекс — статья 171. Без лицензии, но с доходом свыше 1,5 миллиона рублей, наказание — до 3 лет лишения свободы. Современные «самогонщики» всё ещё рискуют, но теперь — не анекдотами, а реальными сроками.

Год Наказание за самогон 1961 До 3 лет лишения свободы, конфискация имущества 2025 Штраф до 50 000 руб. или до 3 лет — при коммерческом сбыте

