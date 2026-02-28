Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется

До последнего буду надеяться, что это все просто фейки.

Ещё несколько недель назад это казалось слухами, но теперь в Сети появились публикации, где утверждается: HBO якобы официально подтвердил участие темнокожей актрисы Синтии Эриво в роли Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру». Новость быстро разошлась по фанатским сообществам и профильным медиа.

Если информация верна, студия решилась на радикальный шаг. Образ Волан-де-Морта в книгах Джоан Роулинг прописан детально: в юности Том Реддл — привлекательный темноволосый студент, позже — обезображенное существо с бледной кожей и змеиными чертами лица.

Его внешность — отражение распада души после создания крестражей. Поэтому возможный кастинг сразу вызвал обсуждение канона и логики экранизации.

Часть аудитории говорит о смелом прочтении, другая — о демонстративном отходе от первоисточника. Но ситуация осложняется тем, что параллельно распространяются и другие сведения. В других источниках фигурирует информация, что Волан-де-Морта может сыграть Киллиан Мерфи, и якобы он тоже подтвердил участие.

На данный момент официальных заявлений от HBO с конкретным именем все-таки нет. Одни источники уверенно пишут про Эриво, другие — про Мерфи. Пока неясно, кому верить, и не окажется ли всё это частью информационной волны вокруг будущего проекта.