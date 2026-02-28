Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется

Слухи подтвердились или нет? В Сети пишут, что HBO официально утвердил нового Волан-де-Морта — даже верить в это не хочется

28 февраля 2026 14:44
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

До последнего буду надеяться, что это все просто фейки.

Ещё несколько недель назад это казалось слухами, но теперь в Сети появились публикации, где утверждается: HBO якобы официально подтвердил участие темнокожей актрисы Синтии Эриво в роли Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру». Новость быстро разошлась по фанатским сообществам и профильным медиа.

Если информация верна, студия решилась на радикальный шаг. Образ Волан-де-Морта в книгах Джоан Роулинг прописан детально: в юности Том Реддл — привлекательный темноволосый студент, позже — обезображенное существо с бледной кожей и змеиными чертами лица.

Его внешность — отражение распада души после создания крестражей. Поэтому возможный кастинг сразу вызвал обсуждение канона и логики экранизации.

Часть аудитории говорит о смелом прочтении, другая — о демонстративном отходе от первоисточника. Но ситуация осложняется тем, что параллельно распространяются и другие сведения. В других источниках фигурирует информация, что Волан-де-Морта может сыграть Киллиан Мерфи, и якобы он тоже подтвердил участие.

На данный момент официальных заявлений от HBO с конкретным именем все-таки нет. Одни источники уверенно пишут про Эриво, другие — про Мерфи. Пока неясно, кому верить, и не окажется ли всё это частью информационной волны вокруг будущего проекта.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять Все уверены, что родители Фродо утонули, но есть одна деталь, которую Гэндальф предпочёл не объяснять Читать дальше 28 февраля 2026
Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Читать дальше 27 февраля 2026
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили Читать дальше 28 февраля 2026
В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии В вайбе «Фишера», «Метода» и «Хрустального»: Netflix выпустил жёсткий тру-крайм про итальянского маньяка на 4 серии Читать дальше 28 февраля 2026
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер Читать дальше 28 февраля 2026
Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5 Читать дальше 28 февраля 2026
9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO 9,5 миллиона за три дня: где снимали «Рыцаря Семи Королевств», который побил рекорд HBO Читать дальше 28 февраля 2026
«Чебурашка 2» выходит в онлайн: наконец семейный фильм можно посмотреть дома — дата и платформа уже известны «Чебурашка 2» выходит в онлайн: наконец семейный фильм можно посмотреть дома — дата и платформа уже известны Читать дальше 28 февраля 2026
Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Библейский сериал «Дом Давида» не зря стал хитом на Prime Video: когда выходит второй сезон Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше