Киноафиша Статьи На Иви выйдет российский сериал в духе «Бриджит Джонс 3»: сюжет комедии с Чепурченко звучит многообещающе

На Иви выйдет российский сериал в духе «Бриджит Джонс 3»: сюжет комедии с Чепурченко звучит многообещающе

29 ноября 2025 07:00
«Интересное положение» (2025)

Комедийная мелодрама строится по знакомой формуле: двое мужчин, одна героиня и главный вопрос, от которого зависит её жизнь.

11 декабря в онлайн-кинотеатре Иви состоится премьера всех серий комедийной мелодрамы «Интересное положение» (2025). Сюжет проекта сразу вызывает прямые ассоциации с фильмом «Бриджит Джонс 3» (2016), где героиня также не могла определить, кто отец её ребёнка.

Сюжет по знакомой формуле

Ладу, героиню Ольги Кузьминой, бросает парень в годовщину отношений. После расставания она проводит ночь со случайным мужчиной, а спустя несколько дней узнаёт, что беременна.

Главная интрига сериала строится вокруг простого, но драматичного вопроса: кто отец — бывший возлюбленный или новый знакомый.

Что общего с «Бриджит Джонс 3»?

В фильме «Бриджит Джонс 3» героиня оказывается между двумя мужчинами — Джеком Квантом и Марком Дарси — и не может определить отцовство.

В «Интересном положении» используется та же драматургическая конструкция: два претендента, скрытая правда и ожидание решающего теста. Разница — в среде и подаче: у Бриджит это британская романтическая комедия, а здесь — российская комедийная мелодрама с более приземлёнными бытовыми конфликтами.

«Интересное положение» (2025)

Актеры и производственная команда

В сериале также заняты Давид Манукян, Вячеслав Чепурченко, Анна Богомолова, Ольга Кабо, Александр Яцко, Армен Бежанян, Екатерина Волкова и Елена Балабанова.

Производством проекта занималась «Кинокомпания братьев Андреасян» совместно с Иви.

