Сложно поверить, что Эсме всего 26: сколько лет героям фильмов «Сумерки» на момент знакомства с Беллой

Когда вспоминаешь «Сумерки», в голове сразу возникает история первой любви, дождливый Форкс и тот самый взгляд Эдварда Каллена. Но если начать разбираться в возрасте героев, романтика быстро смешивается с легким шоком. Оказывается, почти каждый персонаж здесь живет сразу в двух измерениях: на вид ему одно, а по факту — совсем другое.

Эдвард и Белла: самая странная разница в возрасте

Эдварду Каллену на момент знакомства с Беллой формально уже 104 года, хотя внешне и, по словам Стефани Майер, ментально он остается 17-летним. Именно в этом возрасте Карлайл обратил его во время эпидемии испанского гриппа.

Белле, когда она приезжает в Форкс, тоже 17. Позже ей исполняется 18, и именно тогда она становится вампиром, чтобы навсегда остаться рядом с Эдвардом.

Семья Калленов: подростки, которым далеко за сто

Карлайл — самый старший в семье. Ему 365 лет, хотя внешне он навсегда застыл в возрасте 23 лет. Эсме, его жена, была обращена в 26 и к событиям саги прожила уже 110 лет.

Элис выглядит юной и легкой, но на самом деле ей 104 года, а Розали — около 90. Джасперу и вовсе 180, если считать от рождения, хотя обращен он был в 19. Эммет, самый веселый из Калленов, тоже давно не мальчик — ему около 90, хотя внешне ему 20.

Джейкоб и Чарли: самые «нормальные» в этой истории

На этом фоне Джейкоб Блэк выглядит почти единственным по-настоящему обычным подростком. В начале истории ему всего 15 лет, а позже он взрослеет уже как оборотень.

Чарли Свон тоже неожиданно возвращает эту историю в реальность. Когда зрители знакомятся с ним, отцу Беллы всего 44 года — и на фоне вампиров, которым по сто и больше, это звучит почти трогательно.