Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет

Современные сериалы иногда длятся годами. Но создание «Вечного зова» в 70-х было чем-то невероятным. Съемки заняли целых десять лет.

Жизнь на экране шла почти в одном ритме с жизнью зрителей. Артисты постепенно старели вместе со своими героями. И мало кто ожидал, что эта сага о семье станет настоящей легендой, которую будут пересматривать и через полвека.

Создание сериала «Вечный зов»

Работа над сериалом по своему размаху и сложности напоминала масштабную всесоюзную стройку. Первоначальный замысел ограничивался 12 эпизодами по мотивам романа Анатолия Иванова.

Когда в 1976 году на экраны вышли первые шесть серий, они мгновенно покорили зрительские сердца. Женская аудитория была очарована Вадимом Спиридоновым, мужчины с особым вниманием наблюдали за батальными сценами.

Феноменальный успех первой части неизбежно повлёк за собой требование о создании продолжения. Однако дальнейший процесс столкнулся с серьёзными препятствиями.

Редакторы безжалостно вырезали сцены, касающиеся репрессивной политики, подвергали критике трактовку образа партийного деятеля.

Эти цензурные проблемы привели к тому, что продолжения первой части пришлось ждать до 1978 года. А заключительные семь серий и вовсе увидели свет лишь в 1984 году.

Такое длительное ожидание новых серий сегодня, в эпоху мгновенного доступа к контенту, кажется абсолютно немыслимым. Современным поклонникам «запойного просмотра» это и не снилось.

Актуальность сериала «Вечный зов»

Лента продолжает удерживать высокий зрительский рейтинг 8,7. Феномен долголетия этой картины кроется в её эпическом размахе — создателям удалось воссоздать на экране целую историческую эпоху с 1906 по 1961 год, включая три крупных военных конфликта, революционные потрясения.

Особую глубину сюжету придает то, что все масштабные события показаны через обычных людей — братьев Савельевых. Благодаря многогранности персонажей, зрители разных поколений находят в сюжете лично значимые для себя темы.

В 1990-е годы произошло важное событие — была создана расширенная редакция сериала, куда вернули ранее запрещенные цензурой эпизоды. Обновленная 27-серийная версия еще полнее раскрыла авторский замысел.

