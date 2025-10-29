Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет

Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет

29 октября 2025 21:02
Кадр из сериала «Вечный зов»

Актеры успели состариться с персонажами.

Современные сериалы иногда длятся годами. Но создание «Вечного зова» в 70-х было чем-то невероятным. Съемки заняли целых десять лет.

Жизнь на экране шла почти в одном ритме с жизнью зрителей. Артисты постепенно старели вместе со своими героями. И мало кто ожидал, что эта сага о семье станет настоящей легендой, которую будут пересматривать и через полвека.

Создание сериала «Вечный зов»

Работа над сериалом по своему размаху и сложности напоминала масштабную всесоюзную стройку. Первоначальный замысел ограничивался 12 эпизодами по мотивам романа Анатолия Иванова.

Когда в 1976 году на экраны вышли первые шесть серий, они мгновенно покорили зрительские сердца. Женская аудитория была очарована Вадимом Спиридоновым, мужчины с особым вниманием наблюдали за батальными сценами.

Феноменальный успех первой части неизбежно повлёк за собой требование о создании продолжения. Однако дальнейший процесс столкнулся с серьёзными препятствиями.

Редакторы безжалостно вырезали сцены, касающиеся репрессивной политики, подвергали критике трактовку образа партийного деятеля.

Эти цензурные проблемы привели к тому, что продолжения первой части пришлось ждать до 1978 года. А заключительные семь серий и вовсе увидели свет лишь в 1984 году.

Такое длительное ожидание новых серий сегодня, в эпоху мгновенного доступа к контенту, кажется абсолютно немыслимым. Современным поклонникам «запойного просмотра» это и не снилось.

Кадр из сериала «Вечный зов»

Актуальность сериала «Вечный зов»

Лента продолжает удерживать высокий зрительский рейтинг 8,7. Феномен долголетия этой картины кроется в её эпическом размахе — создателям удалось воссоздать на экране целую историческую эпоху с 1906 по 1961 год, включая три крупных военных конфликта, революционные потрясения.

Особую глубину сюжету придает то, что все масштабные события показаны через обычных людей — братьев Савельевых. Благодаря многогранности персонажей, зрители разных поколений находят в сюжете лично значимые для себя темы.

Кадр из сериала «Вечный зов»

В 1990-е годы произошло важное событие — была создана расширенная редакция сериала, куда вернули ранее запрещенные цензурой эпизоды. Обновленная 27-серийная версия еще полнее раскрыла авторский замысел.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 незаслуженно забытых советских фильма.

Фото: Кадры из сериала «Вечный зов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог Читать дальше 28 октября 2025
Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу Читать дальше 27 октября 2025
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Читать дальше 26 октября 2025
«У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? «У него лапки»: а был ли Гога (он же Гоша) из «Москвы слезам не верит» просто ранимым — или все-таки алкоголиком? Читать дальше 25 октября 2025
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Читать дальше 29 октября 2025
Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена Едва не умер еще в третьей части, а в «Заклятии 4» зрители переживали только за него: как на самом деле оборвалась жизнь реального Эда Уоррена Читать дальше 29 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше