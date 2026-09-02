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«Сложнейший проект»: в фильме Нолана засветился Колокольников — и вот что он рассказал про режиссера

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Довод»

Российский актер поделился опытом работы за границей.

Юрий Колокольников давно успешно работает не только в российском кино, но и в зарубежных проектах. Одним из самых необычных стал для него фильм Кристофера Нолана «Довод». На встрече с поклонниками в Екатеринбурге актер рассказал, как проходили съемки и почему некоторые сцены приходилось буквально проживать на площадке.

Нолан почти не использует компьютерные эффекты

По словам Колокольникова, «Довод» оказался «сложнейшим проектом». При этом особенно впечатлило актера стремление режиссера отказаться от большого количества искусственных спецэффектов.

То, что зритель видел на экране, зачастую происходило в реальности. Машины действительно двигались в обратную сторону, а актеры должны были подстраиваться под необычную хореографию сцен.

«Машины ехали в обратную сторону, люди ходили назад».

Но на этом сложности не заканчивались. Колокольникову пришлось учить реплики необычным способом: специальное приложение записывало его текст и затем воспроизводило его в обратном порядке. Именно так актер заучивал фразы для сцен, построенных на эффекте обратного движения времени.

Семь километров съемочной площадки

Кадр из фильма «Довод»

Масштаб производства тоже впечатлял. Когда снимали сцену с движущимися автомобилями, шоссе полностью перекрывали, а сама съемочная площадка растянулась примерно на семь километров.

Колокольников провел на съемках около полугода и успел увидеть не только масштаб постановки, но и то, как Нолан относится к совершенно бытовым вопросам.

Однажды каскадера случайно вызвали на площадку на три часа раньше времени. В итоге ему пришлось просто ждать, хотя оплата шла почасовая. Как вспоминает актер, подобная ситуация стала проблемой даже для Нолана и его жены, продюсера картины. И здесь Колокольников заметил интересную особенность: несмотря на огромный бюджет, на съемках буквально считали каждую копейку.

И, пожалуй, именно история со съемками «Довода» хорошо показывает, почему работа с Ноланом так запоминается. За фантастическими эффектами фильма стояли настоящие автомобили, огромные перекрытия дорог, необычная работа актеров и масса совершенно реальных сложностей. Смотреть на результат после таких съемок становится еще интереснее.

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Фото: Кадр из фильма «Довод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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