Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды

«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга»: какой криминальный сериал честнее о 90-х — зрители сравнили 3 легенды

11 февраля 2026 08:56
Кадры из сериалов «Слово пацана», «Бригада», «Бандитский Петербург»

Один сериал так и остался в прошлом.

«Слово пацана» против «Бригады» и «Бандитского Петербурга» — три главных криминальных сериала разных эпох и три разных разговора о 90-х.

Проект Жоры Крыжовникова вышел в 2023 году и стал самым обсуждаемым российским сериалом года. Ранее эталонами жанра считались «Бригада» (2002) Алексея Сидорова и второй сезон «Бандитского Петербурга» — «Адвокат» (2000) Владимира Бортко. Зрители решили сравнить, что лучше. Удалось ли им?

Что и как рассказывают

«Слово пацана» концентрируется на подростковых группировках Казани конца 80-х. В центре — среда, правила улицы и цена выбора. Романтическая линия вторична.

«Бригада» — история четырех друзей на дистанции около десяти лет. Сюжет строится вокруг восхождения Саши Белого и его круга.

«Адвокат» — камерный детектив о мести и личной драме. История Сергея Челищева держится на конфликте долга и чувства.

Тон и эффект

«Бандитский Петербург» делает ставку на трагедию и не романтизирует криминал. Финал жесткий.

«Слово пацана» показывает последствия уличной жизни и работу милиции, которая реально влияет на исход.

«Бригада» часто воспринимается как глянцевая сага, где герои долго выглядят «своими парнями», из-за чего сериал упрекали в романтизации бандитской среды.

По зрительским оценкам «Слово пацана» держится в районе 8+ на Кинопоиске, «Бригада» — около 8,3, «Адвокат» — около 8. Все три проекта стабильно входят в списки лучших российских криминальных сериалов.

Сериал

Год

Фокус

Посыл

Что сильнее

Слово пацана

2023

Подростковые ОПГ

Криминал ломает судьбы

Аутентичность среды

Бандитский Петербург: Адвокат

2000

Месть, личная драма

Преступление ведет к трагедии

Актерские работы, атмосфера

Бригада

2002

Дружба и карьера в криминале

Двойственный

Масштаб истории

В итоге три сериала решают разные задачи. «Адвокат» — про личную трагедию и цену мести, «Слово пацана» — про среду и последствия уличной жизни, «Бригада» — про путь героя внутри криминального мира.

Лучшим зрители называют разное, но по честности разговора о преступности чаще выделяют «Адвоката» и «Слово пацана». «Бригада» остается просто культурным феноменом начала 2000-х.

Фото: Кадры из сериалов «Слово пацана», «Бригада», «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте» Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте» Читать дальше 12 февраля 2026
Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине Этот российский сериал повторил формулу «Хрустального» и «Фишера», но не вышло: авторы ошиблись в одной героине Читать дальше 11 февраля 2026
Понравился «Метод»? Вот еще один российский сериал с Хабенским, где он ловит маньяков — рейтинг 7,7 Понравился «Метод»? Вот еще один российский сериал с Хабенским, где он ловит маньяков — рейтинг 7,7 Читать дальше 11 февраля 2026
«Акушер-3» снимают для НТВ с реальными врачами и в действующих операционных: свежие детали нового сезона «Акушер-3» снимают для НТВ с реальными врачами и в действующих операционных: свежие детали нового сезона Читать дальше 11 февраля 2026
«Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела» «Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела» Читать дальше 11 февраля 2026
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела» Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела» Читать дальше 10 февраля 2026
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей» На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей» Читать дальше 10 февраля 2026
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше