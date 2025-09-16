Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

Корейские дорамы — это всегда пронзительные истории о любви, пусть и с изрядной долей шаблонов. Но напрасно думать, что все они заканчиваются хэппи-эндом.

Некоторые финалы разбивают сердца вдребезги. Зрители рыдают, не могут спать ночами и месяцами вспоминают героев. Мы нашли три такие дорамы.

«Безрассудно влюблённые»

Дорама «Безрассудно влюблённые» — это история о том, как первая любовь внезапно возвращается в жизнь главной героини Но-эль. Ей поручают снять документальный фильм о знаменитом певце, которым оказывается её школьная симпатия Шин Джун-ён. Несмотря на старые обиды и сложное прошлое, чувства между ними вспыхивают с новой силой.

Игра актёров настолько искренняя, что зрители проживают каждую эмоцию вместе с героями — от нежности до отчаяния. Но эта сказка не имеет счастливого конца. Смерть Джун-ёна становится настоящим ударом.

«Сто миллионов звёзд с неба»

Дорама «Сто миллионов звёзд с неба» с самого названия настраивает на трагический лад. Это не классическая романтическая история, а скорее микс любовной линии и детективного триллера с мрачной атмосферой. Главные роли исполняют звёзды Со Ин Гук и Чон Со Мин — он играет загадочного Му Ёна с тёмным прошлым, она — его возлюбленную Чжин Кан.

Их история развивается на фоне расследования убийств, где замешан брат героини — детектив Чжин Гук. Кажется, что всё идёт к светлому финалу, но последние минуты сериала буквально переворачивают сюжет с ног на голову. Гибель главных героев шокирует, а чувство вины выжившего персонажа надолго остаётся с зрителем.

«Демон»

Дорама «Демон» — это уникальная смесь фэнтези, комедии и драмы. Главная героиня Чжи Юн Так с детства видит призраков и живёт в одиночестве. Всё меняется, когда она встречает бессмертного демона Ким Шина, проклятого носить в груди меч до тех пор, пока его не извлечёт его возлюбленная

Их отношения начинаются с юмора и лёгкости, но постепенно перерастают в глубокое чувство. Герои исцеляют раны друг друга, вспоминая тяжёлое прошлое. Однако финал оказывается трагичным: Юн Так жертвует собой, спасая детей от аварии, и оставляет Ким Шина вновь одиноким.

