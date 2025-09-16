Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

Сломаются даже самые черствые: 3 дорамы, досмотреть которые без рыданий не получится

16 сентября 2025 08:27
Кадры из сериалов «Безрассудно влюблённые», «Сто миллионов звёзд с неба», «Демон»

У картин очень душераздирающий финал.

Корейские дорамы — это всегда пронзительные истории о любви, пусть и с изрядной долей шаблонов. Но напрасно думать, что все они заканчиваются хэппи-эндом.

Некоторые финалы разбивают сердца вдребезги. Зрители рыдают, не могут спать ночами и месяцами вспоминают героев. Мы нашли три такие дорамы.

«Безрассудно влюблённые»

Дорама «Безрассудно влюблённые» — это история о том, как первая любовь внезапно возвращается в жизнь главной героини Но-эль. Ей поручают снять документальный фильм о знаменитом певце, которым оказывается её школьная симпатия Шин Джун-ён. Несмотря на старые обиды и сложное прошлое, чувства между ними вспыхивают с новой силой.

Игра актёров настолько искренняя, что зрители проживают каждую эмоцию вместе с героями — от нежности до отчаяния. Но эта сказка не имеет счастливого конца. Смерть Джун-ёна становится настоящим ударом.

Кадр из сериала «Безрассудно влюблённые»

«Сто миллионов звёзд с неба»

Дорама «Сто миллионов звёзд с неба» с самого названия настраивает на трагический лад. Это не классическая романтическая история, а скорее микс любовной линии и детективного триллера с мрачной атмосферой. Главные роли исполняют звёзды Со Ин Гук и Чон Со Мин — он играет загадочного Му Ёна с тёмным прошлым, она — его возлюбленную Чжин Кан.

Их история развивается на фоне расследования убийств, где замешан брат героини — детектив Чжин Гук. Кажется, что всё идёт к светлому финалу, но последние минуты сериала буквально переворачивают сюжет с ног на голову. Гибель главных героев шокирует, а чувство вины выжившего персонажа надолго остаётся с зрителем.

Кадр из сериала «Сто миллионов звёзд с неба»

«Демон»

Дорама «Демон» — это уникальная смесь фэнтези, комедии и драмы. Главная героиня Чжи Юн Так с детства видит призраков и живёт в одиночестве. Всё меняется, когда она встречает бессмертного демона Ким Шина, проклятого носить в груди меч до тех пор, пока его не извлечёт его возлюбленная

Их отношения начинаются с юмора и лёгкости, но постепенно перерастают в глубокое чувство. Герои исцеляют раны друг друга, вспоминая тяжёлое прошлое. Однако финал оказывается трагичным: Юн Так жертвует собой, спасая детей от аварии, и оставляет Ким Шина вновь одиноким.

Кадр из сериала «Демон»

Ранее портал «Киноафиша» писал про три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы.

Фото: Кадры из сериалов «Безрассудно влюблённые», «Сто миллионов звёзд с неба», «Демон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Читать дальше 26 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю 5 турецких сериалов, которые идут на ТВ прямо сейчас: включайте скорее, чтобы не пропустить всю историю Читать дальше 25 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше