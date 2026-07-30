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Киноафиша Статьи Сломала всю голову уже на втором вопросе: а вы назовете 6 советских хитов только по актерскому составу? (тест)

Сломала всю голову уже на втором вопросе: а вы назовете 6 советских хитов только по актерскому составу? (тест)

30 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мужики!..» (1981)

Не все так просто.

В советском кино успех часто определяли не только сценарий или режиссура, но и актёрский состав. Именно лица, голоса и интонации превращали экранных персонажей в запоминающиеся образы.

Проекты, в которых были задействованы сильные актёрские ансамбли, становились культурными феноменами. Но узнаете ли вы фильм, глядя только на список исполнителей, без названия, без сюжета, без кадров?

В этом тесте — шесть культовых лент. Вы увидите только имена актёров. Задача — вспомнить, в каком фильме они встречались вместе. Проверьте, насколько хорошо вы помните, кто и с кем играл в классике отечественного кино.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Мужики!..» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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