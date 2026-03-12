Слоеное тесто+малиновое варенье: этот рецепт от создателей «Трех котов» покорит и детей, и взрослых

А готовить его проще простого.

Карамелька, Коржик и Компот из мультсериала «Три кота» делятся лёгким рецептом слоек с малиновым вареньем — готовится быстро, а получается идеальное угощение к чаю. Для приготовления понадобится совсем немного ингредиентов. Основа — готовое слоёное дрожжевое тесто, а начинкой станет ароматное малиновое варенье.

Что понадобится

слоёное дрожжевое тесто — 1 упаковка

малиновое варенье — 200 г

яичный желток — 1 шт.

молоко — 0,5 ст. л.

сахар — 0,5 ст. л.

Как приготовить слойки

Сначала слегка раскатайте пласт слоёного теста. После этого разрежьте его на одинаковые длинные прямоугольники.

На одной половине каждого прямоугольника сделайте несколько небольших надрезов ножом. На вторую половину выложите немного малинового варенья.

Края теста смажьте смесью желтка и молока, затем аккуратно закройте слойку и прижмите края.

Выпечка

Сверху слойки также смажьте желтком и слегка посыпьте сахаром. Благодаря этому выпечка получится румяной и хрустящей.

Выпекайте слойки в духовке примерно 20–25 минут при температуре 180 градусов.

С чем подавать

Лучше всего такие слойки подавать тёплыми. Они отлично сочетаются со стаканом молока или чашкой чая.

Простой рецепт, который легко повторить дома — и вкусный десерт для всей семьи готов.