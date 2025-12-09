Меню
Киноафиша Статьи Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители

9 декабря 2025 16:40
«Битва за битвой» (2025)

Главный фестивальный претендент сезона вызывает у публики не только восторг, но и недоумение.

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона — один из самых обсуждаемых фильмов года.

Лента уже получила девять номинаций на «Золотой глобус», стремится к «Оскару» в категории «Лучший фильм». Кроме того, по прогнозам аналитиков Forbes, режиссёр может претендовать ещё на две награды Академии — за постановку и сценарий.

Леонардо ДиКаприо и Шон Пенн также числятся среди фаворитов актёрских номинаций. И при всём этом фильму достаётся немало критики — от зрителей.

О чём «Битва за битвой»

Картина «Битва за битвой» основана на романе Томаса Пинчона «Вайнленд». Леонардо ДиКаприо играет Пэта Кэлхуна — лидера радикальной группировки French 75.

Вместе с Перфидией Беверли Хиллз (Тейяна Тейлор) он громит офисы, освобождает мигрантов и пытается запустить «революцию».

Но всё рушится, когда в их хаотичную войну вмешивается полковник Локджо (Шон Пенн). Два часа сорок минут — и перед зрителем разверзается политическая сатира, поданная на серьёзном драматическом основании.

«Битва за битвой»

За что фильм хвалят критики

Профессиональные рецензенты называют работу Андерсона «мощным высказыванием» о современной Америке.

Высоко оценены операторская работа, монтаж и актёрские дуэты — особенно ДиКаприо с Тейяной Тейлор.

На Rotten Tomatoes у фильма 95% положительных рецензий, для политической сатиры это редкая цифра.

Некоторые отмечают безудержный экшен и тонкую семейную динамику, которая неожиданно появляется в финале.

А вот что говорят зрители

Зрительские отклики куда более резкие. Среди претензий чаще всего встречаются:

«Непонятно, за что борются герои» — сюжет называют перегруженным до абсурда.

«Слишком затянуто» — два часа сорок минут ощущаются тяжело.

«Нет эмоций» — автор будто не стремится вызвать сочувствие ни к одному персонажу.

«Пафосные диалоги» — многим кажется, что фильм пытается звучать глубже, чем он есть.

«Слишком много шума, слишком мало смысла» — одна из самых повторяющихся оценок.

И да, отдельная линия критики касается музыки: навязчивые тревожные треки раздражают даже тех, кто в целом остался доволен.

Между наградами и недовольством: что в итоге

С одной стороны — рекордные номинации, прогнозы на «Оскар» и блестящие рецензии. С другой — зрители, которые называют фильм «сливом из сточной канавы» и «галлюцинациями на огромном бюджете».

Вероятно, «Битва за битвой» — тот случай, когда амбиции режиссёра и ожидания аудитории разошлись слишком далеко.

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Анна Адамайтес
