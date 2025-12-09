Слишком сложный, слишком длинный, слишком распиаренный? Фаворита «Золотого глобуса» «Битву за битвой» разносят зрители

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона — один из самых обсуждаемых фильмов года.
Лента уже получила девять номинаций на «Золотой глобус», стремится к «Оскару» в категории «Лучший фильм». Кроме того, по прогнозам аналитиков Forbes, режиссёр может претендовать ещё на две награды Академии — за постановку и сценарий.
Леонардо ДиКаприо и Шон Пенн также числятся среди фаворитов актёрских номинаций. И при всём этом фильму достаётся немало критики — от зрителей.
О чём «Битва за битвой»
Картина «Битва за битвой» основана на романе Томаса Пинчона «Вайнленд». Леонардо ДиКаприо играет Пэта Кэлхуна — лидера радикальной группировки French 75.
Вместе с Перфидией Беверли Хиллз (Тейяна Тейлор) он громит офисы, освобождает мигрантов и пытается запустить «революцию».
Но всё рушится, когда в их хаотичную войну вмешивается полковник Локджо (Шон Пенн). Два часа сорок минут — и перед зрителем разверзается политическая сатира, поданная на серьёзном драматическом основании.
За что фильм хвалят критики
Профессиональные рецензенты называют работу Андерсона «мощным высказыванием» о современной Америке.
Высоко оценены операторская работа, монтаж и актёрские дуэты — особенно ДиКаприо с Тейяной Тейлор.
На Rotten Tomatoes у фильма 95% положительных рецензий, для политической сатиры это редкая цифра.
Некоторые отмечают безудержный экшен и тонкую семейную динамику, которая неожиданно появляется в финале.
А вот что говорят зрители
Зрительские отклики куда более резкие. Среди претензий чаще всего встречаются:
– «Непонятно, за что борются герои» — сюжет называют перегруженным до абсурда.
– «Слишком затянуто» — два часа сорок минут ощущаются тяжело.
– «Нет эмоций» — автор будто не стремится вызвать сочувствие ни к одному персонажу.
– «Пафосные диалоги» — многим кажется, что фильм пытается звучать глубже, чем он есть.
– «Слишком много шума, слишком мало смысла» — одна из самых повторяющихся оценок.
И да, отдельная линия критики касается музыки: навязчивые тревожные треки раздражают даже тех, кто в целом остался доволен.
Между наградами и недовольством: что в итоге
С одной стороны — рекордные номинации, прогнозы на «Оскар» и блестящие рецензии. С другой — зрители, которые называют фильм «сливом из сточной канавы» и «галлюцинациями на огромном бюджете».
Вероятно, «Битва за битвой» — тот случай, когда амбиции режиссёра и ожидания аудитории разошлись слишком далеко.
Также прочитайте: Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря