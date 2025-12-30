Слишком сильный, чтобы спешить? Продолжение третьего сезона «Ванпанчмена» задерживается — но сроки уже названы

Аниме «Ванпанчмен» снова заставляет фанатов тренировать терпение. Стало известно, что продолжение третьего сезона выйдет позже ожидаемого — новые серии запланированы на 2027 год. Точную дату релиза создатели пока не раскрывают, но ориентир наконец появился.

Что именно подтвердили создатели

Информация о сроках прозвучала официально: продолжение третьего сезона не отменено и не заморожено, работа продолжается.

Пауза связана не с пересборкой проекта, а с масштабом истории, к которой подводят зрителей. Речь идёт о ключевой арке противостояния Ассоциации героев и Ассоциации монстров — самой насыщенной и по количеству персонажей, и по событиям.

Почему ожидание растянулось

Третий сезон изначально задумывался как переходный. Его продолжение — это уже не набор отдельных столкновений, а цельная линия с десятками действующих лиц, сложной хореографией боёв и плотной драматургией.

За анимацию по-прежнему отвечает студия J.C. Staff, а режиссёрское кресло сохраняет Синпэй Нагаи, что говорит о преемственности подхода.

Сайтама и компания вернутся в полном составе

К озвучке вновь привлечены Макото Фурукава, Каито Исикава и другие актёры основного состава. Сюжет продолжит идеи манги, созданной ONE, без отхода от канона.

