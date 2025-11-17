Меню
Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT

17 ноября 2025 15:13
Кадр из фильма «Сын плотника»

Даже к игре актера есть вопросы. 

На днях в прокат вышел хоррор «Сын плотника» — проект, вокруг которого ходили разговоры ещё до премьеры. Фильм обещал переосмыслить ранние годы жизни Иисуса и сделать это в почти библейской мрачности, но на деле картина вызвала у критиков скорее растерянность.

На Rotten Tomatoes — всего 36% свежести, и для ленты с Николасом Кейджем это звучит особенно громко.

Что говорят критики

Картина выглядит красиво — это отмечают абсолютно все. Видно, что режиссёр Лотфи Нэйтан выстраивал композиции кадра почти как художник. Но дальше начинаются претензии: сюжет буксует, напряжение не растёт, а образ Кейджа сбивает зрителей с толку.

Вот что именно пишут критики:

  • «Отдаю должное сценаристу и режиссёру Лотфи Натану за этот красивый фильм, но ему не удается создать настоящее, непредсказуемое напряжение, которое необходимо для хоррора».
  • «Фильм представляет собой в целом нудную и местами глуповатую картину об ужасах взросления, в которой Кейдж играет так нелепо, что скорее вызовет у зрителей недоумение, чем что-либо еще».
  • «В нынешнем виде “Сын плотника” — просто неплохой фильм. Ничего выдающегося, но местами он слишком раздражающе посредственный».
  • «Раскрывая неизвестный период жизни Иисуса, “Сын плотника” должен либо вдохновлять, либо оскорблять. Вместо этого он просто навевает скуку».
  • «Фильму трудно дать определение, но не потому, что это слишком смелая и оригинальная картина, чтобы вписаться в систему. Всё потому, что никогда не ясно, понимают ли вообще участники, что, чёрт возьми, они делают».

О чём фильм

Сюжет основан на Евангелии от Фомы. Действие разворачивается в Египте, под властью Рима. Плотник Иосиф приезжает в деревушку вместе с Марией и их сыном Иисусом.

Подросток начинает проявлять сверхъестественные способности, а таинственная незнакомка вовлекает его в тёмные искушения.

Семья сталкивается с кошмарными видениями, жестокими событиями и угрозой, исходящей от самой Сатаны. Итог этой борьбы должен решить судьбу мира.

Кто в кадре

Иисуса сыграл Ноа Джуп («Тихое место»), Марию — FKA Twigs («Ворон» 2024), Сатану — Айла Джонстон («Ход королевы»). В фильме также снялась Сухейла Якуб («Дюна 2»).

Для Лофти Нэйтана это второй художественный проект — до этого он участвовал в Каннах с драмой «До весны» и получил награду HBO за документальный фильм.

«Сын плотника» — работа, которая обещала громкое высказывание, а получилась скорее красивой, но пустой притчей. Посмотреть один раз можно — спорить потом будет о чём. Но пережить катарсис, которого ждёшь от такого замаха, не получится.

Также прочитайте: Демон или алгоритм? Разбираемся, кто и зачем убивает героев в «Пункте назначения»

Фото: Кадр из фильма «Сын плотника»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
