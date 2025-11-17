Николас Кейдж снялся в красивом, но странном фильме: от «Сына плотника» ждали вау-эффекта, но в итоге у ленты 37% на RT

Даже к игре актера есть вопросы.

На днях в прокат вышел хоррор «Сын плотника» — проект, вокруг которого ходили разговоры ещё до премьеры. Фильм обещал переосмыслить ранние годы жизни Иисуса и сделать это в почти библейской мрачности, но на деле картина вызвала у критиков скорее растерянность.

На Rotten Tomatoes — всего 36% свежести, и для ленты с Николасом Кейджем это звучит особенно громко.

Что говорят критики

Картина выглядит красиво — это отмечают абсолютно все. Видно, что режиссёр Лотфи Нэйтан выстраивал композиции кадра почти как художник. Но дальше начинаются претензии: сюжет буксует, напряжение не растёт, а образ Кейджа сбивает зрителей с толку.

Вот что именно пишут критики:

«Отдаю должное сценаристу и режиссёру Лотфи Натану за этот красивый фильм, но ему не удается создать настоящее, непредсказуемое напряжение, которое необходимо для хоррора».

«Фильм представляет собой в целом нудную и местами глуповатую картину об ужасах взросления, в которой Кейдж играет так нелепо, что скорее вызовет у зрителей недоумение, чем что-либо еще».

«В нынешнем виде “Сын плотника” — просто неплохой фильм. Ничего выдающегося, но местами он слишком раздражающе посредственный».

«Раскрывая неизвестный период жизни Иисуса, “Сын плотника” должен либо вдохновлять, либо оскорблять. Вместо этого он просто навевает скуку».

«Фильму трудно дать определение, но не потому, что это слишком смелая и оригинальная картина, чтобы вписаться в систему. Всё потому, что никогда не ясно, понимают ли вообще участники, что, чёрт возьми, они делают».

О чём фильм

Сюжет основан на Евангелии от Фомы. Действие разворачивается в Египте, под властью Рима. Плотник Иосиф приезжает в деревушку вместе с Марией и их сыном Иисусом.

Подросток начинает проявлять сверхъестественные способности, а таинственная незнакомка вовлекает его в тёмные искушения.

Семья сталкивается с кошмарными видениями, жестокими событиями и угрозой, исходящей от самой Сатаны. Итог этой борьбы должен решить судьбу мира.

Кто в кадре

Иисуса сыграл Ноа Джуп («Тихое место»), Марию — FKA Twigs («Ворон» 2024), Сатану — Айла Джонстон («Ход королевы»). В фильме также снялась Сухейла Якуб («Дюна 2»).

Для Лофти Нэйтана это второй художественный проект — до этого он участвовал в Каннах с драмой «До весны» и получил награду HBO за документальный фильм.

«Сын плотника» — работа, которая обещала громкое высказывание, а получилась скорее красивой, но пустой притчей. Посмотреть один раз можно — спорить потом будет о чём. Но пережить катарсис, которого ждёшь от такого замаха, не получится.

