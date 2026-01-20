Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Слишком много улик: ошибки, за которые реальный криминалист разоблачил бы Декстера за неделю

Слишком много улик: ошибки, за которые реальный криминалист разоблачил бы Декстера за неделю

20 января 2026 15:42
Кадр из сериала "Декстер"

Как «Новая кровь» сама выдала убийцу с потрохами.

Создатели «Декстера: Новая кровь» обещали возвращение к истокам и уважение к логике оригинала. На деле зрители получили сезон, где ключевые выводы строятся не на уликах, а на догадках.

Если бы за дело взялся реальный криминалист, история закончилась бы гораздо быстрее — и совсем не так эффектно.

Главная ошибка Декстера — спешка

В первой же серии герой нарушает собственный кодекс. Убийство происходит импульсивно, без подготовки и контроля среды. Декстер трогает предметы голыми руками, оставляет следы на снегу и возвращается на место преступления. Для профессионала это фатальный набор ошибок, который сразу привлек бы внимание следствия.

Следы, которые невозможно «не заметить»

Заснеженный лес — не союзник преступника, а его враг. Следы обуви легко фиксируются, заливаются слепками и сравниваются с конкретной парой ботинок. Даже в маленьком городке одинаковых подошв не бывает. Износ, трещины и микродефекты выдают владельца точнее отпечатков пальцев.

Кадр из сериала "Декстер"

ДНК решает быстрее сценария

Рукоятка ножа, одежда жертвы, микрочастицы под ногтями — все это стандартный набор для экспертизы. Современной лаборатории достаточно микроскопического следа кожи или пота. Аргумент «слишком мало материала» давно не работает, но сериал упорно делает вид, что криминалистика застряла в прошлом.

Ложные версии вместо доказательств

Версия с «ударом о камень» на поверхности снега выглядит неправдоподобно даже без эксперта. Реальный осмотр начался бы с фиксации среды, а не с эффектных выводов. То же касается выстрелов, одежды и отсутствующих следов пороха, которые в сериале либо игнорируют, либо трактуют удобным для сюжета способом, пишет источник.

Кадр из сериала "Декстер"

Почему Декстера поймали бы быстро

Настоящее расследование опирается не на догадки, а на цепочку улик. Запаховые следы, ДНК, обувь, микроволокна и поведение самого подозреваемого быстро сложились бы в единую картину. В «Новой крови» это заменили интуицией и совпадениями — и именно поэтому финал вызвал столько споров.

Также прочитайте: Почему Декстер стал маньяком? ИИ дал ответ глубже, чем предполагали даже авторы сериала

Фото: Кадр из сериала "Декстер"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Анонсы серий «Рыцаря Семи королевств» разозлили фанатов до чертиков из-за жестких спойлеров: HBO явно показал лишнее Анонсы серий «Рыцаря Семи королевств» разозлили фанатов до чертиков из-за жестких спойлеров: HBO явно показал лишнее Читать дальше 20 января 2026
Включила самый длинный турецкий сериал — кстати, это не «Великолепный век»: если не ставить на паузу, то можно на месяц выпасть из жизни Включила самый длинный турецкий сериал — кстати, это не «Великолепный век»: если не ставить на паузу, то можно на месяц выпасть из жизни Читать дальше 20 января 2026
От такого Джона Сноу в депрессии даже на HBO отказались: вот что хотели показать в спин-оффе «Игры престолов» От такого Джона Сноу в депрессии даже на HBO отказались: вот что хотели показать в спин-оффе «Игры престолов» Читать дальше 19 января 2026
В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим Читать дальше 18 января 2026
В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились Читать дальше 17 января 2026
Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Читать дальше 17 января 2026
Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце» Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце» Читать дальше 16 января 2026
Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов Читать дальше 16 января 2026
Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше