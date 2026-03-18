Слишком честно для своего времени: теперь понимаю, почему один из лучших фильмов Никиты Михалкова едва не запретили в СССР

Мало кто знает, но один из лучших фильмов Никиты Михалкова в начале 1980-х оказался на грани запрета. «Родня» слишком точно попала в нерв эпохи — с ее двойной моралью, показной правильностью и внутренней растерянностью.

Картина «полежала на полке», а затем вышла и осталась с нами надолго. Прошло больше сорока лет, страна изменилась, а фильм — нет.

Почему «Родня» напугала цензуру

Это был первый опыт Михалкова говорить о современности напрямую. Без исторической дистанции и защитных аллегорий. Героиня Нонны Мордюковой — Мария Васильевна Коновалова — не образ и не гротеск, а живой человек.

Громкая, навязчивая, уверенная в своей правоте. Она приезжает из деревни в город и разрушает удобные иллюзии — чужие правила, притворство, показное благополучие. Именно эта прямота оказалась опасной: слишком узнаваемой и слишком честной, пишет «Кинорепортер».

Буффонада, за которой скрыта страна

Формально «Родня» — трагикомедия, почти цирковое представление. Танцы, гротеск, резкие диалоги. Но за внешней буффонадой проступает документ времени. Здесь все притворяются: счастливыми, успешными, свободными. Город большой, но тесный. Деревня родная, но утраченная. Люди застряли между прошлым и будущим и бегут по кругу.

Сегодня «Родня» воспринимается куда прямолинейнее, чем в год выхода. Это кино не столько про семейные конфликты и быт, сколько про состояние страны, застрявшей между прошлым и будущим. Вероятно, именно эта узнаваемость и сделала фильм неудобным для своего времени — и одновременно объясняет, почему к нему продолжают возвращаться спустя десятилетия.