Пересмотрели «Место встречи» и улыбнулись: как Фокса не раскусили под видом слесаря — загадка

Деталь, которая рушит алиби героя и делает легенду слишком хрупкой.

В культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» есть сцена, которая вызывает споры у внимательных зрителей.

Бандит Фокс, один из участников «Чёрной кошки», приходит к дому Груздева под видом слесаря из жилконторы, якобы чтобы проверить отопление.

На опознании Желтовская, подруга Груздева, уверенно говорит: «Этот человек слесарь из жилконторы в Лосинке. Он пришёл к нам чинить отопление».

Где не сходится легенда

В сценарии подразумевается, что Груздев снимал комнату в доме с центральным отоплением.

Но вот проблема: район Лосинки в 40-х годах был застроен в основном деревянными дачами и бараками без каких-либо коммунальных удобств, замечает автор дзн-канала Горожанин о кино.

В таких домах отапливались печами, и слесарю из жилконторы там просто нечего было чинить.

Есть и ещё один нюанс. Желтовская упоминает, что писала реферат «на веранде». Но в многоквартирных домах с центральным отоплением веранд не было — максимум балконы или лоджии.

То есть в легенде Фокса изначально заложена нестыковка: он пришёл чинить систему, которая, судя по деталям, существовать не могла.

Где на самом деле мог жить Груздев

Скорее всего, действие происходит ближе к Бабушкинскому району (в 40-е он назывался Лосиноостровск).

Там в 30-х годах действительно построили несколько кирпичных домов с центральным отоплением. Но даже в этих зданиях веранд не было, и снова возникает противоречие с репликами героини.

Ошибка сценаристов или авторский ход

Создавая фильм, Вайнеры и Говорухин не стремились к абсолютной исторической точности. Для зрителя конца 70-х легенда Фокса работала безупречно, но сегодня внимательный взгляд легко находит несостыковки.

С точки зрения логики преступного мира тех лет Фокс мог придумать любую другую легенду, и слесарь-водопроводчик, скорее всего, выглядел бы слишком очевидным прикрытием.

