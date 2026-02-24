Меню
Следователь-красавец, а сюжет не хуже «Первого отдела»: новинка НТВ-2026 — уже жду с нетерпением

24 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Тамбовский волк»

Для НТВ продолжают активно сниматься детективы. 

Детективы — это один из популярных жанров в России. Особой любовью пользуются детективы НТВ, в том числе «Первый отдел». В 2026 году на НТВ выйдет очередная новинка «Тамбовский волк».

О чем сериал

Новая детективная драма рассказывает о Максиме Волкове, оперативнике уголовного розыска из Тамбова. Главный герой узнает, что его отец тридцать лет назад был убит, а не погиб в ДТП. Он пытается раскрыть эту семейную тайну и одновременно расследует жестокие преступления.

Почему стоит посмотреть

Максим Волков показан как решительный и непростой опер, часто работающий на грани дозволенного. Это придает сериалу напряжение и динамику. Роль исполнил актер Алексей Демидов. За последние годы Демидов снялся во множестве сериалов. Он очень харизматичный и всегда нравится женской аудитории.

Режиссером проекта стал Максим Кабанов, известный по картине «Тверская». Именно поэтому в сериале стоит ждать сочетание жестоких преступлений, маньяков и элементов юмора. В актерский состав вошли также Дмитрий Быковский, Алексей Нилов и Кристина Убелс. Сериал сделан в нуарной стилистике, где темные тайны прошлого героя переплетаются с ходом текущих расследований.

Фото: Кадр из сериала «Тамбовский волк»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
