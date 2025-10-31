Меню
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)

Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)

31 октября 2025 16:11
Кадры из фильмов «Пятница 13-е» (1980), «У холмов есть глаза» (2006), «Возвращение живых мертвецов» (1985), «Изгоняющий дьявола» (1973)

Предупреждаем: вопросы не из легких.

Хеллоуин уже здесь, а это значит, что пришло время не только для подготовки тыкв и костюмов, но и для настоящей проверки на прочность. Готовы доказать, что вы знаете о хоррорах всё? Наш тест — это не про то, чтобы отличить Майерса от Вурхиза, а «Проклятие» от «Заклятия».

Это настоящий вызов для тех, кто не прячется под одеяло от каждого скримера и не отворачивался на «Субстанции». На вопросы ответят лишь те, кто смотрит хорроры не только в октябре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стилист выбрала главные кинообразы для Хэллоуина-2025.

Фото: Кадры из фильмов «Фредди против Джейсона» (2003), «Восставший из ада» (1987), «Ад каннибалов» (1979), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Возвращение живых мертвецов» (1984), «У холмов есть глаза» (2006)
Светлана Левкина
