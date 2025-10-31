Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)

Хеллоуин уже здесь, а это значит, что пришло время не только для подготовки тыкв и костюмов, но и для настоящей проверки на прочность. Готовы доказать, что вы знаете о хоррорах всё? Наш тест — это не про то, чтобы отличить Майерса от Вурхиза, а «Проклятие» от «Заклятия».

Это настоящий вызов для тех, кто не прячется под одеяло от каждого скримера и не отворачивался на «Субстанции». На вопросы ответят лишь те, кто смотрит хорроры не только в октябре.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что стилист выбрала главные кинообразы для Хэллоуина-2025.