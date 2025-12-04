«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене»

Режиссёр Квентин Тарантино спровоцировал новую волну споров в киносреде. Постановщик и раньше отличался резкими взглядами по множеству аспектов профессии, но на этот раз он превзошел себя.

Звезда прямо назвал самого слабого современного актера. И выбрал для этого исполнителя, который уже был номинирован на премии «Золотой глобус», «Эмми» и BAFTA.

Тарантино о самом слабом актере

В одном из недавних подкастов Квентин Тарантино устроил настоящий разбор полётов, обсуждая лучшие, по его мнению, фильмы XXI века. В его личный топ-5 попала картина Пола Томаса Андерсона «Нефть», но, как выяснилось, лента могла бы занять и первое место, если бы не один, по словам режиссёра, огромный промах — актёр Пол Дано.

«Он — слабое звено. Остин Батлер был бы прекрасен в этой роли. А Дано — такой слабый, совершенно неинтересный парень», — отрезал Тарантино.

И это была не единственная критика в тот вечер: режиссёр также признался, что в целом не в восторге от игры Дaнo в других проектах. Заодно он прошёлся по Оуэну Уилсону и Мэттью Лилларду, чьё творчество его тоже не впечатляет.

Карьера Пола Дано

А ведь Пол Дано к сегодняшнему дню стал одним из самых уважаемых и разноплановых актёров своего поколения. Когда Пол Томас Андерсон собирал каст для своей масштабной «Нефти», он сразу увидел в нем идеального исполнителя. Но на этом история не закончилась.

Работа актёра настолько впечатлила режиссёра, что он принял смелое решение: отдать ему и роль брата-близнеца, проповедника Илая, хотя тот персонаж уже две недели снимался в исполнении другого актёра. Андерсон не ошибся — Дано блестяще сыграл обе роли, подтвердив своё звание мастера сложных и глубоких характеров второго плана.

С тех пор его карьера только набирала высоту. Он уверенно перешёл в категорию главных героев и даже покорил мир блокбастеров, сыграв зловещего Загадочника в мрачном и атмосферном «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого режиссер сыграл в фильме «Убить Билла».