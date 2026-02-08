Меню
Скучаю по Фоме, но «Невский» уже засмотрела до дыр: есть другой сериал — всего 8 серий, а Паламарчук там — тот еще кадр

8 февраля 2026 10:23
Кадр из сериала «Матрешка»

У актера, сыгравшего Фому, в фильмографии более 100 ролей.

Конечно, для многих Дмитрий Паламарчук ассоциируется именно с лучшим другом Петра Семенова Фомой из сериала «Невский». Однако стоит заглянуть в фильмографию и вы увидите много интересных ролей. Еще в 2019 году с актером вышел 8-серийный сериал «Матрешка».

О чем сериал

Восьмисерийный шпионский детектив рассказывает о студентке Юле Морозовой, завербованной КГБ в 1983 году. Ее отправляют внедриться в окружение американского агента, потому что она внешне похожа на его покойную жену. Главная задача Юли — вычислить «крота» в советской оборонной промышленности. Однако это лишь первое задание девушки, жизнь которой на долгие годы будет связана с секретной службой.

Что может понравиться

Это весьма интересная роль Дмитрия Паламарчука. Он играет сотрудника КГБ, который завербовал Юлю. Однако в рабочие отношения вторгается не только любовь, ведь события происходят в период развала СССР. Также в сериале очень приятно смотреть на игру Софьи Шуткиной. Сейчас многие знают ее также по роли в драме «На краю».

Камилла Булгакова
