Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать

27 февраля 2026 18:37
Кадры из сериалов «Черное солнце», «Хадсон и Рекс», «Третий лишний»

Сохраните себе премьеры, чтобы не потерять.

Март традиционно считается переходным месяцем — зима уже устала, весна еще не разогналась. И именно в такие вечера особенно хочется хорошего сериала, который затянет сильнее мартовского ветра.

В 2026 году стриминги и телеканалы решили не экономить: возвращаются хиты и выходят громкие новинки. Мы собрали главные премьеры в удобную таблицу — чтобы не потеряться в датах и названиях.

Название

О чем сериал

«Черное солнце» (2 сезон)

Новое расследование начинается с тела, найденного в Финском заливе. Чагин неожиданно берет вину на себя, и Жуку приходится распутывать не только убийство, но и мотивы напарника.

«Йеллоустоун: Маршалы»

Кейси Даттон вступает в ряды маршалов после продажи ранчо. Вместе с сыном он борется с преступностью в Монтане, балансируя между долгом и семьей.

«Мотай!»

Продолжение «Камеры Мотор»: провинциальная колония и кино как инструмент карьерного роста. В центре — бывший режиссер по прозвищу Мотор и абсурдные амбиции начальства.

«Хадсон и Рекс» (9 сезон)

Детектив Чарли и пес Рекс сталкиваются с киберпреступниками и цифровыми подделками. Репутация отдела под угрозой, ставки выше обычного.

«Молодой Шерлок»

19-летний Холмс в Оксфорде. Первое громкое дело и попытка доказать собственную невиновность — взгляд на становление легенды.

«Охота»

Компания друзей-охотников внезапно становится добычей. Напряженный европейский триллер о смене ролей.

«Третий лишний» (2 сезон)

90-е, школьник Джон и говорящий медведь Тед. Ностальгия и провокационный юмор возвращаются.

«Владимир»

История 50-летней преподавательницы и ее опасной влюбленности в молодого коллегу. Драма о границах и одержимости.

«Чужестранка» (6 сезон)

Восемь серий, первая — полтора часа. Исторические события в Бостоне и личные испытания Джейми и Клэр.

Март получился разноплановым: от кибердетектива до исторической драмы, от спин-оффа крупной франшизы до камерных европейских триллеров. Одни проекты делают ставку на масштаб, другие — на психологию и атмосферу.

Судя по списку, скучать в первый месяц весны точно не придется.

Фото: Кадры из сериалов «Черное солнце», «Хадсон и Рекс», «Третий лишний»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
