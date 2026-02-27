Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать

Сохраните себе премьеры, чтобы не потерять.

Март традиционно считается переходным месяцем — зима уже устала, весна еще не разогналась. И именно в такие вечера особенно хочется хорошего сериала, который затянет сильнее мартовского ветра.

В 2026 году стриминги и телеканалы решили не экономить: возвращаются хиты и выходят громкие новинки. Мы собрали главные премьеры в удобную таблицу — чтобы не потеряться в датах и названиях.

Название О чем сериал «Черное солнце» (2 сезон) Новое расследование начинается с тела, найденного в Финском заливе. Чагин неожиданно берет вину на себя, и Жуку приходится распутывать не только убийство, но и мотивы напарника. «Йеллоустоун: Маршалы» Кейси Даттон вступает в ряды маршалов после продажи ранчо. Вместе с сыном он борется с преступностью в Монтане, балансируя между долгом и семьей. «Мотай!» Продолжение «Камеры Мотор»: провинциальная колония и кино как инструмент карьерного роста. В центре — бывший режиссер по прозвищу Мотор и абсурдные амбиции начальства. «Хадсон и Рекс» (9 сезон) Детектив Чарли и пес Рекс сталкиваются с киберпреступниками и цифровыми подделками. Репутация отдела под угрозой, ставки выше обычного. «Молодой Шерлок» 19-летний Холмс в Оксфорде. Первое громкое дело и попытка доказать собственную невиновность — взгляд на становление легенды. «Охота» Компания друзей-охотников внезапно становится добычей. Напряженный европейский триллер о смене ролей. «Третий лишний» (2 сезон) 90-е, школьник Джон и говорящий медведь Тед. Ностальгия и провокационный юмор возвращаются. «Владимир» История 50-летней преподавательницы и ее опасной влюбленности в молодого коллегу. Драма о границах и одержимости. «Чужестранка» (6 сезон) Восемь серий, первая — полтора часа. Исторические события в Бостоне и личные испытания Джейми и Клэр.

Март получился разноплановым: от кибердетектива до исторической драмы, от спин-оффа крупной франшизы до камерных европейских триллеров. Одни проекты делают ставку на масштаб, другие — на психологию и атмосферу.

Судя по списку, скучать в первый месяц весны точно не придется.